El FMI y su rol como garante de la fuga de capitales

El Fondo Monetario Internacional admitió esta semana que la deuda pública argentina “no es sostenible”, que el superávit fiscal para enfrentar su pago “no es económica ni políticamente factible”, y por esa razón reclamó una “apreciable” quita a los acreedores privados.

La nueva gestión de Kristalina Georgieva al frente del organismo dio así un guiño a la renegociación de la deuda que pretende encarar la Argentina y que durante todo el verano ocupó la agenda política del gobierno de Alberto Fernández.

La visita del mandatario a los países europeos en busca de un respaldo para este proceso, la presentación que realizó públicamente el ministro de Economía, Martín Guzmán en el Congreso sobre algunos lineamientos y el aceitado diálogo que este funcionario logró con la titular del organismo, fueron parte de esta estrategia de revisión de los términos de la deuda que aún está por definirse y sobre la cual tienen posada su mirada los agentes económicos tanto locales como internacionales.

Sin embargo, esa suerte de adoctrinamiento que esta semana ensayó el FMI ante los acreedores privados , a los que les reclamó “una contribución apreciable” hacia la Argentina _según los términos del documento que elaboró luego de la misión por el país_ no tuvo la misma contundencia y tampoco ningun condicionamiento, respecto de la deuda que mantiene el país con el organismo.

De hecho, el comunicado señala que “el personal del FMI ahora evalúa que la deuda de Argentina no es sostenible”, pero omite cualquier referencia a las responsabilidades de la anterior conducción del Fondo sobre los desembolsos del préstamo standy by que realizó al gobierno de Mauricio Macri ya cuando la situación macroeconómica mostraba fuertes signos de deterioro.

En un informe titulado “Un trato amigable con el FMI”, los economistas del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate), Sergio Arelovich, Lavih Abraham, Diego Kofman, Natalia Pérez Barreda y Marco Kofman, describieron las responsabilidades del FMI en el endeudamiento insostenible de la Argentina.

“El FMI ya sabía que hasta junio de 2018 las fuentes de financiamiento externo que, hasta su agotamiento, había usado el gobierno de Macri fueron bancos internacionales y grandes fondos de inversión”, dijeron y señalaron que esa gestión “ya había tomado deuda por 88 mil millones de dólares, utilizó 25 mil millones para pagar intereses, y quedó un saldo de 63 mil millones”. Además, que la fuga, en el mismo periodo alcanzó los 48 mil millones de dólares”.

“Hasta el acuerdo con el FMI, el endeudamiento fue la fuente de divisas y la fuga su destino. El 76% del endeudamiento neto del gobierno nacional se había fugado. Este fue el antecedente del acuerdo: el FMI conocía que el gobierno tomaba deuda para financiar la fuga privada”, describieron los economistas rosarinos.

Desembolso y fuga

El informe de Mate repasa los distintos tramos en los cuales el organismo fue realizando los desembolsos del préstamo standy by más grande la historia del organismo, desembolsado a un gobierno al que le mostró no sólo su adscripción política sino ideológica.

En ese marco, el informe detalla que en el primer tramo del préstamo _que sitúa desde junio hasta septiembre de 2018_ la fuga (incluyendo al sector privado no financiero, al sector financiero y a los capitales especulativos) de 15 mil millones consumió la totalidad de las divisas prestadas por el FMI.

“El mecanismo de endeudamiento público para financiar exclusivamente la fuga privada no se interrumpió, sino que se profundizó. Sabiendo el uso que se le daba, el FMI continuó financiando”, detallaron los economistas.

El segundo tramo del préstamo se dio entre octubre y noviembre de 2018, y en ese lapso la fuga de 4 mil millones de dólares consumió el 70 por ciento de las divisas del segundo tramo del préstamo. El 30 por ciento restante no alcanzó ni siquiera a cubrir los intereses de deuda externa pagados esos meses.

El tercer tramo del préstamo fue entre diciembre de 2018 y marzo de 2019 y la fuga, de 6.501 millones, consumió el 66% del tramo. “Se usaron 3.049 millones para pagar intereses y sólo quedaron 234 millones para pagos de capital u otros usos”, detallaron desde Mate.

El cuarto tramo del préstamo, entre abril y junio de 2019, mostró una fuga de de 8.592 millones, lo que consumió el 79% del tramo. El resto sólo alcanzó a cubrir el 63% de los intereses pagados en esos tres meses.

En el quinto tramo del préstamo, desembolsado entre julio y agosto de 2019, se fugaron 12 mil millones de dólares, agotando no sólo este tramo sino también el equivalente a la totalidad de los remanentes de los tramos anteriores.

Así, los economistas precisaron que entre junio de 2018 y octubre de 2019 se fugaron capitales privados por 52.530 millones de dólares.

Este valor supera los 44.100 millones aportados por el FMI al gobierno de Cambiemos. “Las divisas provenientes del organismo no tuvieron otra finalidad que la de prolongar el máximo tiempo posible el mecanismo de generar un endeudamiento estatal insostenible para financiar un nivel de fuga de capitales privados también insostenible”, indicaron.

“Conociendo los antecedentes previos al acuerdo original y el uso dado a cada uno de los desembolsos, el FMI decidió continuar con el financiamiento al gobierno de Cambiemos hasta su final”, agregaron.

Además, aseguraron que el organismo aportó dólares a un gobierno para que hiciera frente a una salida considerable y continua de capital. Sin embargo, la sección 1 del artículo VI del convenio constitutivo del organismo expresa claramente que “ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”.

De modo que el acuerdo sí violó los estatutos del organismo, incluso hasta se podría concluir que está viciado de nulidad.

“Plantear, en este marco, que debería haber una quita significativa no sólo no es descabellado, sino que es un planteo amigable”, dijeron los economistas.

De este modo, desestimar las posibilidades de que el organismo realice quitas a sus acreedores, en este caso en particular donde las condiciones de otorgamiento rompieron cualquier parámetro y violaron los propios estatutos no es descabellado, sino racional.

La posibilidad de una quita

Desde Mate aseguraron que respecto a la máxima repetida de que “el FMI no realiza quitas” es preciso recordar el antecedente más reciente al respecto. “El 22 de diciembre de 2005 la prensa en el mundo anunciaba que el organismo en cuestión había decidido dar por incobrable la deuda exterior de un conjunto de 20 países con el organismo”, dijeron.

“El FMI lo llamó entonces Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral (IADM) y determinó una quita del 100% sobre una deuda de 4 mil millones de dólares”, concluyeron los economisas rosarinos.

En ese marco, el espaldarazo del organismo hacia la renegociación del país con los privados es oportuna, como también lo sería que el FMI haga su propia revisión y un sinceramiento en términos económicos de sus propios y para nada desconocidos yerros.

Compromisos urgentes

Los pagos de la deuda pública durante este mes ascenderán a u$s 2.282 millones, al sumar amortizaciones por u$s 1.513 millones e intereses por u$s 769 millones, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Según el órgano del Parlamento nacional, el perfil de vencimientos de los servicios de la deuda entre febrero y diciembre de 2020 totaliza u$s 66.760 millones, de los cuales el 57% está denominado en moneda local.

Pero, al excluir los vencimientos intra-sector público, los servicios estimados se reducen a u$s 34.463 millones, de los cuales el 47% está conformado por obligaciones en pesos.

En cuanto a los pagos previstos para marzo próximo, la OPC indicó que los principales vencimientos corresponden a la Lete FGS 13-3-2020 (por u$s 275 millones); los pagaré CUT (por $ 77.300 millones); y el bono Bogato 2020 (por $ 57.679 millones).

El pico anual de vencimientos se registrará en el transcurso de abril, señaló el informe de la Oficina de Presupuesto.

Ese mes se sumará el mayor monto mensual de amortizaciones e intereses: u$s 10.400 millones, de los cuales 6.400 millones serán obligaciones a saldar en moneda local intra sector público.

En enero se registraron colocaciones de títulos y desembolsos de préstamos por el equivalente a u$s 3.507 millones, de los cuales 1.268 millones correspondieron a Letras del Tesoro en dólares colocadas al Banco Central y $ 107.882 millones (equivalentes a u$s 1.797 millones) a otras Letras del Tesoro.

En cuanto a la ley aprobada por el Congreso el 5 de febrero pasado, para la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera, la oficina parlamentaria precisó que el universo de los títulos alcanzados totaliza u$s 66.496 millones, cerca de 21% del stock de deuda total.