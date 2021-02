El FMI pide mantener estímulos económicos

Para 2021 y 2022, el FMI proyectó un crecimiento económico del 4,1% en el primer año y del 3% en el segundo, con crecimientos en Argentina (4,5%), Brasil (3,6%) y México (3,6%), entre otros. En aquellos países en los que la caída fue más pronunciada en 2020, se producirá una recuperación más vigorosa en 2021, como es el caso de Perú (9%).

No obstante, los niveles prepandémicos no se alcanzarán hasta al menos el 2022 y los de PBI per cápita hasta el 2025. “América Latina va a seguir mostrando en 2021 y 2022 brechas de producto todavía muy negativas”, advirtió Werner.

En el caso de México, las proyecciones para la recuperación del PBI per cápita se retrasará más que en el resto, dada la falta de apoyos distribuidos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Por otro lado, Werner ha destacado el impacto de la contingencia vírica en términos sanitarios para la región latinoamericana. “América latina con menos del 10% de la población mundial tiene aproximadamente el 20% de los casos a nivel mundial y prácticamente el 25% de las muertes a nivel mundial”, ha detallado.

Por último, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, señaló que, según el informe del FMI, el 2020 podría haber sido peor, con una recuperación más lenta, a pesar de que fue el peor año de crecimiento regional desde que existen registros.

Grynspan manifestó que los niveles de pobreza extrema retrocedieron a niveles de 1990, mientras que las brechas socioeconómicas en educación devuelven a la región las desigualdades observadas en los años 60. No obstante, resaltó varios motivos para generar oportunidades en la región, como son las lecciones sobre tecnologías digitales, la transición ecológica, la recuperación de China y el papel de las mujeres y los jóvenes.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFMInoticias%2Fstatus%2F1364927059429056518 La economía mundial comienza a recuperarse de la profunda crisis de la COVID-19. Pero las perspectivas de recuperación presentan peligrosas divergencias entre países y regiones.



Más información en nuestra nota para el #G20 (en inglés): https://t.co/zaYXhJ4GHb pic.twitter.com/ca3DKnM6n0 — FMI (@FMInoticias) February 25, 2021

Reservas Federal

La preocupación por la continuidad de los estímulos económicos para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia es global. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, afirmó que el organismo seguirá ayudando con la compra de bonos hasta tanto mejore el empleo, al tiempo que minimizó las preocupaciones por un brote inflacionario.

Powell habló ante el comité de bancos del Senado de los Estados Unidos y dijo que “la economía está muy lejos de nuestras metas de empleo e inflación, y es probable que se requiera algún tiempo para lograr un progreso sustancial”.

El funcionario restó importancia a las preocupaciones de un brote inflacionario debido a otro gran paquete de estímulo fiscal o de un desencadenamiento de la demanda reprimida, a medida que un número creciente de estadounidenses está vacunándose contra el coronavirus, y calificó el reciente aumento de los rendimientos de los bonos soberanoscomo “una declaración de confianza” en un panorama económico sólido.

Fraude y lavado suman un 2,7% del PBI mundial

Los gobiernos podrían financiar medidas críticas contra la pobreza extrema, la Covid-19 y la crisis climática si recuperan los miles de millones de dólares que se pierden por el fraude fiscal, la corrupción y el lavado de dinero, señaló un panel de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El panel de alto nivel Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financieras Internacionales para lograr la Agenda 2030 (Panel Facti), llamó a los gobiernos con el fin de que acuerden un Pacto Mundial de Integridad Financiera para el Desarrollo Sostenible.

El panel explicó que las operaciones de lavado suman hasta 2,7% del PBI mundial anual. A la vez, las corporaciones que buscan jurisdicciones libres de impuestos privan a los gobiernos de hasta u$s 600.000 millones al año.