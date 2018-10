El Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó ayer un desembolso de u$s 5.631 millones, como parte del acuerdo de salvataje financiero firmado con el gobierno de Mauricio Macri para evitar el default. Con el ingreso de esas divisas, las reservas internacionales subieron a u$s 54.042 millones. Un día antes, se habían ubicado en su nivel más bajo de los últimos 14 meses.

El ingreso de divisas corresponde al primer desembolso del nuevo acuerdo stand-by aprobado el viernes pasado por el directorio ejecutivo del Fondo Monetario. Ya a mitad de año, en ocasión del primer pacto con el organismo monetario, ingresaron 15 mil millones de dólares, que el gobierno dilapidó en la última corrida cambiaria. De hecho, ese dispendio motivó una amonestación del directorio del organismo en el documento por el cual se aprobó el nuevo auxilio.

Con el respaldo de EEUU y las dudas de los directores europeos, el board del organismo amplió el stand by en 6.300 millones de dólares y aceptó adelantar los desembolsos para concentrar el 90 por ciento del crédito entre 2018 y 2019. A cambio, limitó la posibilidad de utilizar los dólares para financiar la fuga y exigió un fuerte ajuste fiscal primario.

En total, la Argentina recibirá u$s 24.400 millones hasta marzo. Después del desembolso de ayer se recibirán otros u$s 7.700 millones en diciembre y u$s 11.000 millones adicionales en marzo de 2019.

Barril sin fondo

Las reservas internacionales cayeron u$s 15.428 millones entre el 12 de enero y el 21 de junio, cuando bajaron de u$s 63.906 millones a u$s 48.478 millones. Y luego hubo otra baja de u$s 15.407 millones, entre el 22 de junio y el 29 de octubre, cuando pasaron de u$s 63.274 millones a u$s 47.867 millones.

La salida de divisas en 2018 totaliza unos u$s 30.000 millones, descontados los ingresos por deuda pública y el aporte del FMI.

Las divisas salvadoras llegaron ayer. El Banco Central informó que las reservas subieron u$s 6.175 millones respecto del lunes.

En el mercado cambiario el dólar cerró ayer con una leve suba de dos centavos para terminar en $ 37,91 para la venta al público en Rosario, mientras que en el segmento mayorista la divisa recortó 19 centavos, hasta los $ 36,71, por el incremento en la oferta de dólares.

La baja en el dólar mayorista se produjo pese a que el Banco Central continuó con la baja de tasas en las adjudicaciones diarias de Letras de Liquidez. Por tercera jornada consecutiva bajó la tasa. En la licitación de ayer vencían Leliq por $ 110.929 millones. "En principio ofrecía 80.000 millones pero terminó adjudicando $ 109.441 millones al 70,04 por ciento", indicó Fernando Izzo, de ABC Cambios.

"Hubo ingresos de dólares para cancelar las suscripciones de Letras de Capitalización", justificó Izzo. El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 584,753 millones.

Por su parte, el índice Merval subió ayer 1,83 por ciento. En Wall Street, el S&P 500 subió 1,6 por ciento, el Dow Jones 1,8 por ciento y el Nasdaq 1,6 por ciento.

La Bolsa brasileña alcanzó máximos en ocho meses por declaraciones del presidente electo, Jair Bolsonaro, a favor del recorte de las jubilaciones. Eso alentó a los especuladores bursátiles.