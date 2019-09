El FMI confirmó la visita de Lacunza pero no dio pistas del desembolso

El vocero del Fondo Monetario (FMI), Gerry Rice, confirmó que funcionarios del organismo recibirán a fin de mes al ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, quien viajará a Washington para discutir la crisis económica argentina. Dijo que el organismo tiene un "firme compromiso con el país" pero no adelantó si se efectivizará el desembolso de u$s 5.400 millones comprometido en el acuerdo crediticio el gobierno nacional. El funcionario aseguró, además, que el organismo internacional no violó sus propias reglas al instrumentar el fallido salvataje financiero a Mauricio Macri.

Durante la conferencia de prensa habitual de los jueves, el vocero del FMI Gerry Rice ratificó el apoyo del organismo al país. "Nuestro compro miso sigue siendo fuerte con la Argentina", dijo a los periodistas. A fin de mes viajará Lacunza para intentar destrabar un dsembolso clave para frenar la sangría de reservas. Según trascendió, lo acompañaría el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, una figura que tienen buenos contactos con la oposición.

El vocero del Fondo aseguró, frente a la pregunta de un periodista, que el organismo no violó sus estatutos al prestar 57 mil millones de dólares para sostener un programa económico que estalló. "El objetivo del FMI es tratar de ayudar a las autoridades a estabilizar la difícil situación y permitir un retorno de la confianza", expresó Rice, quien ratificó que "la Argentina cumplió con las metas fiscales y de cuenta corriente", al tiempo que descartó esas especulaciones.

También aseguró que el staff realizó las advertencias pertinentes en sus informes sobre la Argentina "acerca de los riesgos del programa por las reacciones adversas del mercado y por la incertidumbre política".

En el caso específico de la Argentina, recalcó que "las autoridades se acercaron al el Fondo el pasado verano, cuando estaban experimento un muy desestabilizante shock disparado por la severa sequía y las difíciles condiciones financieras, incluyendo una significativa volatilidad cambiaria".

Reservado

Respecto de la aceleración de la crisis tras las Paso, Rice comentó las medidas adoptadas para estabilizar el tipo de cambio y "proteger los depósitos", si bien evitó dar precisiones sobre la suerte del desembolso pendiente. Pero no dijo si se liberará el desembolso de u$s 5.400 millones.

Acerca de la visita oficial argentina que encabezará el ministro de Hacienda Hernán Lacunza, señaló: "No tengo el detalle de la agenda, pero imagino que se reunirá con Alejandro Werner, director de nuestro departamento del Hemisferio Occidental y su equipo".

La quinta revisión del programa con la Argentina se encuentra demorada de acuerdo al cronograma original. En tanto, el presidente Mauricio Macri visitará Nueva York días antes de la misión de Lacunza con motivo de la Asamblea General de la ONU. Hasta el momento "no está programada" ninguna reunión entre Macri y el número dos del FMI, David Lipton, señaló Rice, si bien no descartó la posibilidad de un encuentro.

La lupa judicial

La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le ordenó al Poder Ejecutivo que debe dar información pública sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La decisión llega en el marco de una causa iniciada por Eduardo Codianni, del Centro de Estudios para la Integración Financiera (Cinfin).