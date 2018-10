El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció ayer que aprobó la ampliación del acuerdo stand by de créditos para Argentina por 56.300 millones de dólares y adelantó que desde la semana próxima comenzará a desembolsar fondos hasta completar unos 24.400 millones de dólares en cinco meses.

En la reunión para analizar el crédito otorgado a la Argentina el directorio avaló el nuevo acuerdo "que incrementa el acceso hasta aproximadamente u$s 56.300 millones", en lugar de los 50.000 millones de dólares del primer plan acordado el 20 de junio, informó el organismo a través de un comunicado.

Estos 56.300 millones de dólares se convirtieron en la mayor operación de crédito en su tipo que realizó el FMI, si bien estuvo un poco por debajo (u$s 800 millones) de la cifra de u$s 57.100 millones que se había hablado a comienzos de septiembre.

El directorio aprobó también la primera revisión de las cuentas del Estado argentino, lo cual le permitirá al gobierno obtener en los próximos días aproximadamente u$s 5.700 millones. Así, ya son u$s 20.400 millones los recibidos desde julio. Los primeros u$s 15 mil millones ya se los fumó. De hecho, por eso pidió adelantar los desembolsos previstos en el primer acuerdo.

El FMI destacó que el gobierno argentino solicitó usar este financiamiento del FMI como "apoyo presupuestario".

Luego de conocerse la información del FMI, fuentes del Ministerio de Hacienda y del Banco Central explicaron que el gobierno recibirá u$s 24.400 millones en los próximos cinco meses, desdoblados en 5.700 millones la semana que viene, 7.700 millones en diciembre y 11.000 millones en marzo de 2019.

En un encuentro con la prensa, los funcionarios explicaron que con la plata pedida al Fondo seguirá pagando vencimientos de deuda y gasto fiscal. Según sus cálculos, "a medida que cumplamos las metas (monetaria y fiscal) acordadas llegaremos a fin del año que viene con un excedente de entre u$s 10.000 y u$s 15.000 millones respecto a los vencimientos".

Para acceder al crédito el gobierno se comprometió a lograr el equilibrio fiscal primario el año próximo, y un superávit equivalente a 1 por ciento del PBI para el año próximo. Para alcanzar esa meta, entre otras medidas, se aplicó un fuerte recorte en las erogaciones del Estado, al tiempo que se incrementaron impuestos.

De hecho, si bien el programa tenía la aprobación de Lagarde y varios gobiernos del G 20 habían manifestado su apoyo, lo cierto es que su aprobación se formalizó luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción al proyecto de presupuesto 2019, con una estrecha mayoría construida por el oficialismo y delegados de algunos caciques provinciales del PJ.

De manera paralela, se decidió que no aumentará la emisión de dinero hasta junio del año próximo y que el dólar flotará, sin intervención oficial, en una banda de entre $34 y $44, que aumentará 3 por ciento de manera mensual para que no se retrase el tipo de cambio.

El FMI irá supervisando el cumplimiento de las metas acordadas y para eso designó a Trevor Alleyne como su representante en Argentina. El economista jamaiquino se instalará en la city porteña en noviembre y el Fondo abrirá una oficina en el Banco Central.

El directorio del FMI está conformado por 24 representantes de todos los países miembro, pero pesan más los votos de las economías más poderosas, que son las que aportan más dinero al organismo, entre ellas Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Canadá, Francia, Gran Bretaña e Italia.

Este es el segundo acuerdo firmado entre Argentina y el Fondo en cuatro meses. El primero fue negociado tras desatarse a fines de abril la crisis cambiaria en Argentina y se firmó el 20 de junio por unos 50.000 millones de dólares. Al agravarse la situación en agosto, el gobierno de Mauricio Macri solicitó una ampliación del acuerdo.

Desde comienzos de año el dólar registró un alza del 101 por ciento. El acuerdo, el más amplio en la historia del FMI, le permitirá al gobierno de Macri hacer frente a los vencimientos de deuda pública, en un fuerte gesto para calmar la tensión en los mercados por el temor a una cesación de pagos. Sin embargo, para cumplir su programa financiero, Hacienda deberá obtener otros 7.612 millones de dólares en el mercado voluntario.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y la directora ejecutiva del FMI, Christine Lagarde, coincidieron en señalar, a través de sendos documentos que escribieron, que el ajuste del gasto es parte central del acuerdo que le permitió acceder a u$s 56.300 millones de financiamiento.

Ante dificultades económicas imprevistas "tenemos la intención de redoblar nuestros esfuerzos para fortalecer nuestra posición fiscal", destacó la carta de intención enviada al Fondo y que lleva las firmas de Dujovne y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris.

Presión por el presupuesto

Por su parte, Lagarde destacó la decisión argentina de acelerar la reducción del déficit fiscal para alcanzar el balance primario en 2019 y lograr un superávit primario a partir de 2020.

Señaló que la aprobación del presupuesto "será clave para restablecer la confianza y garantizar la continuidad de las políticas".

"La implementación total de las políticas que respaldan el acuerdo stand by, junto con el fuerte apoyo de la comunidad internacional, debería permitirle al país recuperar la estabilidad macroeconómica y aprovechar su pleno potencial económico para beneficio de todos los argentinos", destacó la directiva del FMI.