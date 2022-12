El FMI aprobó las metas del tercer trimestre

El organismo evaluó que cumplieron todos los criterios cuantitativos de desempeño hasta finales de septiembre de 2022. Así, liberó el desembolso de 4.500 millones de Derechos Especiales de Giro, equivalentes a u$s 6.000 millones

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó ayer la revisión de las metas del tercer trimestre del Acuerdo de Facilidades Extendidas con la Argentina y liberó el “desembolso inmediato” de 4.500 millones de DEG, equivalentes a cerca de u$s 6.000 millones, informó el organismo multilateral en un comunicado. Este desembolso se vio reflejado en el aumento de las reservas internaciona les del Banco Central, que pasaron de u$s 39.052 millones a u$s 43.263 millones en las últimas 24 horas.