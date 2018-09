El FMI adelantó desembolsos y le prestó u$s 7 mil millones más a Macri

El gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciaron ayer un nuevo acuerdo que eleva en u$s 7.100 millones el monto original de u$s 50.000 millones firmado en junio, a la vez que adelanta desembolsos por u$s 19.000 millones para lo que resta de este año y el 2019.

El entendimiento fue divulgado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, junto a la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, en una conferencia de prensa conjunta ofrecida en el consulado argentino en Nueva York.

El préstamo disponible para 2018 pasó así de u$s 6.000 millones a u$s 13.400 millones, mientras que para el próximo se elevó de u$s 11.400 millones a u$s 22.800 millones.

En un intento por frenar la corrida cambiaria, la administración de Mauricio Macri firmó en junio un acuerdo crediticio por u$s 50 mil millones, de los cuales los primeros u$s 15 mil millones ya fueron desembolsados. Se trata de una cifra similar a la que perdió el Banco Central en el último tramo de la gestión de Federico Sturzenegger, y poco mayor a los u$s 13 mil millones que se esfumaron de las reservas durante la presidencia de Luis Caputo.

Es decir que en pocos meses el gobierno se fumó el primer desembolso. Restaban para 2018 otros 6 mil millones. Para evitar el riesgo de default que campeaba en los mercados financieros, el organismo acordó adelantar desembolsos y sumar otros 7 mil millones. A cambio, el Ministerio de Hacienda adelantó un año el déficit cero.

Esta nueva ingeniería financiera se acordó luego de extensas reuniones entre funcionarios argentinos y del Fondo, ya que las metas macroeconómicas pautadas dos tres meses atrás quedaron superadas por el recrudecimiento de la crisis económica.

La difusión del nuevo acuerdo generó una fuerte expectativa en los mercados financieros, sobre todo después de la inesperada renuncia del presidente del Banco Central, Luis Caputo, reemplazado por Guido Sandleris.

En los últimos días, voceros oficiosos dejaron trascender que el monto de ayuda extra llegaría a 20 mil millones de dólares, más allá de que los adelantamientos de recursos acordados le permitirán al gobierno de Macri asegurar el financiamiento hasta el fin de su mandato. En realidad, fueron u$s 7.100 millones

"Hemos acordado mejorar los montos", destacó Dujovne, quien aseguró que los desembolsos ya no tendrán "carácter precautorio como establecía el acuerdo original" alcanzado en junio, lo cual significa que estarán disponibles para su uso como apoyo presupuestario.

El ministro destacó que en el marco del acuerdo se decidió "reemplazar el esquema de metas de inflación por una regla simple y verificable sobre los agregados monetarios, elemento que entendemos contribuirá decididamente a reducir la inflación".

En tanto, aseguró: "Mantenemos nuestro compromiso de tipo de cambio flexible", el cual a partir de ahora consistirá en una banda para el valor del dólar que oscilará entre 34 y 44 pesos, según lo explicó después el nuevo presidente del Banco Central, Guido Sandleris.

Asimismo, destacó que "en el marco del nuevo acuerdo el gobierno resolvió continuar con la implementación de un conjunto de políticas orientadas al fortalecimiento de la economía".

"Tal como está establecido en el proyecto de presupuesto 2019 remitido al Congreso, se prevé alcanzar el equilibrio fiscal primario en 2019", pronosticó.

A su turno, la directora gerente del FMI compartió una cena con Macri, renovó su apoyo al gobierno argentino y resaltó: "La gerencia del Fondo aprobó el programa". En su declaración, sostuvo que este acuerdo "se verá respaldado por un presupuesto adecuado y sin intervención en el mercado cambiario" por parte del Banco Central. Bajo el nuevo esquema, hasta 2019 el FMI asegurará financiamiento a Mauricio Macri por 36.200 millones de dólares.