El fantasma de la crisis internacional

"El escenario internacional es complicado, el gobierno no hizo caso a las advertencias sobre la dureza del mundo al que se tiró de cabeza", señaló Mercedes Marcó del Pont. La economista consideró poco probable que la economía global mejore en 2019. "Las proyecciones de precios no mejoran, el proteccionismo reduce el comercio pero también alimenta la disputa por las cadenas de valor", dijo. Brasil, agregó, es "otro gran signo de interrogación". Por otro lado, en los foros internacionales hay mucha preocupación por analizar "si se está yendo a otra crisis de la deuda" por el crecimiento de los pasivos de países emergentes y no emergentes.