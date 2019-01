El Estado subsidiará a más empresas que explotan Vaca Muerta

El gobierno nacional acordó con el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, aprobar en las próximas semanas los ocho proyectos de producción de gas no convencional pendientes de acceder a los beneficios de precios previstos en la Resolución 46, que subsidia el precio del millón de BTU a las compañías que exploten Vaca Muerta. El subsidio a las empresas a estas empresas ascendería a u$s 1.200 millones.

Así lo reveló el gobernador neuquino tras la reunión que mantuvo el martes en Buenos Aires con el ministro de Hacienda, Nicolas Dujovne, y el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, un día después de su encuentro con el presidente Mauricio Macri en el Country Club Cumelén, de Villa La Angostura.

"El secretario se comprometió a que el gobierno dará la aprobación a los ocho proyectos en enero", manifestó el gobernador Gutiérrez, al informar que "la Secretaría de Energía está dialogando con las empresas para establecer los términos en que se llevarán adelante los subsidios".

Los ocho proyectos que ya tienen el visto bueno de la provincia de Neuquén representarán una inversión global de u$s 3.000 millones, que se traducirán en 212 pozos y 2.000 nuevos puestos de trabajo.

En los últimos días había trascendido que el gobierno pretendía bajar el presupuesto pautado para los subsidios a los nuevos proyectos abocados a la producción de gas no convencional en Vaca Muerta.

De acuerdo a la Resolución 46/2017 la Nación estableció un valor estímulo de u$s 7,50 por millón de BTU para el periodo 2017/18, de u$s 7 en 2019, de u$s 6,5 en 2020 y de u$s 6 en 2021. Según analistas, es el triple del costo de producción.

Estimaciones de la industria indican que el valor de los subsidios ascendería a u$s 1.200 millones. Mientras que, según indicaron fuentes neuquinas, el costo de importación anual de gas actual alcanza los u$s 2.400 millones.