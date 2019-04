El empleo asalariado informal llegó al 32 por ciento

El nivel de empleo asalariado no registrado alcanzó en el cuarto trimestre de 2018 el 31,8 por ciento del total y la informalidad se concentró en el servicio doméstico y el sector agropecuario. Los datos se desprenden del informe la cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según este informe, en el cuarto trimestre del año pasado había 20,4 millones de puestos de trabajo, de los cuales 15,5 millones eran asalariados y el 5,22 millones no asalariados. Sobre el total de empleo asalariado, el 68,2 por ciento _10,6 millones_ son registrados, mientras que el 31,8 por ciento restante _4,9 millones_ son no registrados. Estos niveles resultaron prácticamente iguales a los registrados en similar período de 2017. El desagregado muestra que en el sector privado, sobre 17,4 millones de puestos de trabajo asalariado, 7,2 millones son registrados y 4,98 millones son no registrados.

Al interior de ese universo, los dos únicos sectores en los cuales el número de puestos informales supera a los registrados son el de "hogares privados con trabajo doméstico", donde sobre 1,7 millón de puestos, 1,2 millón no están registrados; y por el otro ,agricultura, ganadería, caza y silvicultura, donde sobre 1,6 millón de puestos asalariados, 644 mil son informales.