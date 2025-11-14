El economista Ha-Joon Chang reclamó políticas públicas para fortalecer una industria competitiva

El académico coreano se reunió con profesionales locales y brindó una mirada global sobre desarrollo, industria e inteligencia artificial

El economista surcoreano dialogó sobre el presente de la industria y la inteligencia artificial.

Una delegación integrada por profesionales locales vinculados a los ámbitos de la educación, la ciencia y la producción se reunió con el destacado economista y profesor surcoreano Ha-Joon Chang , una de las voces más influyentes a nivel mundial en economía del desarrollo, política industrial y economía institucional comparada.

Chang, nacido en Corea del Sur y doctorado en la Universidad de Cambridge, es autor de numerosos trabajos académicos y de divulgación, entre ellos los libros “Patear la Escalera”, "Economía para el 99% de la Población", "Bad Samaritans”, “23 Cosas que no te cuentan sobre el Capitalismo” y “Economics: The User’s Guide”, obras traducidas a múltiples idiomas que lo convirtieron en una referencia para quienes analizan las estrategias de desarrollo de los países emergentes.

Actualmente se desempeña como profesor en la School of Oriental and African Studies (SOAS) de la Universidad de Londres, y fue consultor para organismos internacionales como el Banco Mundial, las Naciones Unidas, además de asesorar a diversos gobiernos en temas de desarrollo y política industrial.

Durante más de dos horas de diálogo, el profesor Chang abordó el actual contexto de tensión política y económica internacional, especialmente la relación entre Estados Unidos y China, y sus implicancias en el comercio global y los desafíos y oportunidades de industrialización para los países del sur. Del encuentro participaron Federico Olivo, Gaspar Cena, Exequiel Porta, Marianna Iliadou y Alejandro Ramos.

En su exposición, subrayó la importancia de las políticas públicas orientativas para fortalecer un sector industrial robusto, competitivo y generador de valor agregado, apoyado en la ciencia, la tecnología y la innovación aplicada.

También reflexionó sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, compartiendo experiencias de países que implementan acciones concretas para que la automatización no se traduzca en exclusión social o pérdida de empleos de calidad.

El rol del Estado

Durante el encuentro, los participantes destacaron la vigencia del pensamiento de Chang, haciendo especial referencia a la actualidad de su libro “Patear la escalera”, recientemente reeditado en Argentina, y a la pertinencia de sus planteos sobre el rol del Estado en la promoción del desarrollo productivo.

Asimismo, recordaron una de sus frases más célebres: “La economía es demasiado importante para dejarla en manos de los economistas”, señalando que su mensaje cobra renovada relevancia en un mundo que enfrenta transformaciones tecnológicas y desafíos económicos de gran magnitud.

Finalmente, los asistentes resaltaron la rigurosidad profesional, la cordialidad y la sencillez del profesor Chang, cuya claridad conceptual y profundidad analítica dejaron una huella significativa en todos los presentes.