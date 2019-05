El dólar y la Bolsa se movieron en calma en una semana política caliente

El dólar cerró con una leve baja la semana en la que se consolidó el lanzamiento de la fórmula presidencial integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. La Bolsa de Comercio y el riesgo país también cerraron en calma.

El dólar bajó 0,43 por ciento y cerró a $ 46,062 promedio para la venta al público en la city porteña y a $ 4,50 en Rosario. Ayudó el escenario internacional más calmo. En el balance semanal la divisa retrocedió 0,30 por ciento en el mercado local. En el segmento mayorista bajó 0,60 por ciento y finalizó a $ 44,82, y en la semana cayó 0,40 por ciento.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó ayer una leve suba de la tasa de Leliq, al finalizar a 70,904 por ciento. Igual, en la semana retrocedió 57 puntos básicos. El promedio para un total adjudicado fue de $ 229,547 millones. A partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $ 7.647 millones.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, aseguró que la oferta de divisas prevaleció durante gran parte del desarrollo de la rueda, "forzando una baja de la cotización que la dejó en el segundo nivel más bajo de esta semana".

Quintana resaltó que la caída semanal "interrumpió la secuencia de dos semanas consecutivas con subas del dólar mayorista" y lo dejó nuevamente por debajo de los $ 45.

Christian Buteler, analista financiero, comentó que en la semana que se conoció que Cristina Fernández integrará la fórmula como vice, "el dólar retrocedió".

En el mercado de futuros de Rosario (Rofex), se operaron u$s 844 millones. El dólar futuro adquirió mucho más movimiento, al 30 de abril los vencimientos en el mercado de futuro sumaban u$s 3.100 millones, al jueves treparon a u$s 3.850 millones.

La Bolsa porteña subió 2,05 por ciento y acumuló una ganancia de 1,4 por ciento en la semana, en tantos los ADRs en Wall Street finalizaron con alzas de hasta 9,4 por ciento y el riesgo país retrocedió 1,80 por ciento para culminar en 905 puntos básicos, con una caída semanal de 0,66 por ciento En Nueva York, el S&P500, el Dow Jones, y el Nasdaq ascendieron 0,2 por ciento, 0,5 por ciento y 0,2 por ciento.

En el panel líder de la plaza local, Sociedad Comercial del Plata ganó 4,14 por ciento, Central Puerto ascendió 3,97 por ciento, Cablevisión Holding lo hizo 3,39 por ciento, Banco Francés trepó 3,20 por ciento y Banco Macro obtuvo 2,89 por ciento.

En sentido opuesto, Transportadora de Gas del Norte perdió 1,29 por ciento, Bolsas y Mercados Argentinos cayó 1,24 por ciento, Aluar cedió 0,98 por ciento, Grupo Financiero Valores lo hizo 0,68 por ciento y Mirgor cedió 0,31 por ciento.

El S&P Merval operó con un volumen de negocios que alcanzó los $ 724 millones en acciones y $ 138 millones en cedears.

En tanto, los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street terminaron casi con una totalidad de verdes liderados por Corporación América (9,4 por ciento), Loma Negra (7,9 por ciento), Central Puerto (5,0 por ciento) y Despegar.

Reservas en picada

Por otro lado, las reservas del Banco Central finalizaron en u4s 65.595 millones, unos u$s 892 millones menos que ayer, después de que se efectivizaran pagos al Club de Paris, informaron fuentes del BCRA.

Hacienda anunció una nueva licitación de títulos de deuda. Se trata de Lecap por ditintos plazos y la reapertura de Lecer con vencimiento el 30 de agosto de 2019, (91 días de plazo remanente).

La semana que viene, el Tesoro nacional tendrá una dura prueva enfrenta vencimientos de instrumentos en pesos por más de $ 100 mil millones.