El dólar bajó un poco pero continúa la incertidumbre

Con la oferta de 500 millones de dólares que el Banco Central puso sobre el mercado, la cotización de la divisa norteamericana retrocedió levemente ayer. En Rosario, finalizó a 30,50 pesos en el nivel minorista. La demanda, igual, estuvo activa, con un volumen de negocios importante. Los inversores se llevaron 200 millones de dólares de la licitación oficial. Por la tarde, la autoridad monetaria renovó parcialmente las Letras del Banco Central (Lebac) que vencían ayer. En el debut de su plan para eliminarlas a fin de año, canjeó un monto inferior al vencimiento de 500 mil millones. La tasa fue del 45,05 por ciento.

El Banco Central indicó que ofreció Lebac "por un monto máximo de $ 230.000 millones a participantes que no son entidades financieras". Los bancos quedaron afuera de la licitación por decisión de la autoridad monetaria, que los forzó a cambiar esos activos por Leliq (letras de corto plazo) o Nobac (deuda en pesos a largo plazo).

Así lo decidió el lunes el titular del organismo, Luis Caputo, en el medio de la corrida cambiaria del primer día de la semana. El gobierno se sacó de encima casi la mitad del stock de Lebac que vencía en el día de ayer, originalmente por 528.774 millones de pesos.

De los más de 300 mil millones de pesos que seguían en manos de inversores institucionales y particulares, el Central ofreció renovar 230 mil millones. Los inversores acercaron propuestas por 213.673 millones y finalmente adjudicó 201.701 millones. Las tasas de corte se ubicaron en 45,04 por ciento, 45 por ciento y 42,75 por ciento para los plazos de 35, 63 y 98 días, respectivamente.

La tasa convalidada por Caputo quedó en línea con la de Política Monetaria, que fue elevada el lunes 500 puntos básicos. La autoridad monetaria también decidió dejar desiertas las licitaciones de Nobac a tasa fija y tasa variable.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda anunció que comenzará hoy a licitar en forma regular series de Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos para reemplazar gradualmente a las Lebac.

Con el inicio del plan de desarme de Lebac, se teme que la liquidez sobrante presione sobre el dólar. Por eso el Banco Central logró que el Fondo Monetario Internacional, que en los hechos dirige hoy por hoy la gestión económica, lo habilitara a usar más dólares para ofertar en el mercado.

Ayer puso a disposición u$s 500 millones, de los cuales la demanda se devoró u$s 200 millones. La divisa retrocedió algo respecto del lunes, aunque cerró por encima de los $ 30. En la city porteña a $30,38 y en Rosario a $30,50.

Por la mañana, el dólar llegó a cotizar a $29,97, nivel que no pudo sostener luego de la licitación. El volumen negociado en el segmento de contado fue superior al del día anterior al llegar a u$s 719,013 millones.

Los inversores que no pudieron acceder a la subasta de dólares se volcaron al segmento mayorista, lo cual puso presión sobre la divisa norteamericana.

La ex presidenta del Banco Central Mercedes Marcó del Pont advirtió ayer que las nuevas medidas económicas del gobierno para tratar de frenar la suba del dólar y eliminar rápidamente las Lebac "son parches que nos embarran en una lógica muy perversa".

"No creo que puedan resolver la situación; cada bala que tiran se agota rápidamente", sostuvo.

En declaraciones radiales, Marcó del Pont explicó que el Banco Central busca reemplazar la bomba de las Lebac con otra bomba, la de las Letes, que también va a generar presión cambiaria".

En ese sentido, evaluó: "El Fondo y el gobierno arreglaron teniendo en cuenta que se refinanciaba todo el capital. Al ver el movimiento de las Letes, eso no pasa. Se niega el problema de la fuga, que hoy es la principal fuente de demanda de dólares y no hay dólares que alcancen". Ante este panorama, la ex funcionaria comentó que "cualquier sector de la producción es inviable".

"El gobierno defiende al capital financiero, y esto es una gran timba financiera", añadió.