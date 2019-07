El dólar bajó muy levemente ayer, aunque en la semana se valorizó 90 centavos, en el marco de una renovada tensión en el mercado cambiario. La divisa cerró en $ 44,51 promedio para la venta al público. El Banco Central volvió a subir la tasa que paga por deuda en Leliq, mientras que el Ministerio de Hacienda pagó hasta 65 por ciento para colocar deuda en Lecap. Las acciones subieron y el riesgo país bajó, en el marco de una buena jornada financiera a nivel global.

En el segmento mayorista, el dólar perdió dos centavos (-0,05 por ciento) y finalizó en $ 43,35, mientras que en el balance semanal ascendió 93 centavos (2,19 por ciento). En lo monetario, el BCRA convalidó una suba en la tasa de las Leliq de 35 puntos básicos respecto de ayer al finalizar a 59,587 por ciento, y en la semana avanzó 88 puntos básicos. El total adjudicado fue de $ 265.881 millones y, a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez, de $21.828 millones.

Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, aseguró que el dólar en el disponible comenzó "sorpresivamente ofertado" y descendió al comienzo de la jornada porque fue "planchado por el BCRA con el sustento de venta de dólar a futuro". Sin embargo, advirtió que cuando cesó la oferta "el precio comenzó a subir".

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que por segunda semana consecutiva el dólar acumula subas "que lo vuelven a ubicar en el nivel exhibido en la segunda semana de junio".

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 716 millones, mientras que en futuros MAE se hicieron u$s 30 millones. En el mercado de futuros Rofex, se operaron u$s 1.454 millones. El cierre más operado fue el de Julio que finalizó a $43,65 (-0,31 por ciento) mientras que diciembre cayó 0,46 por ciento y cerró a $ 53,70.

Como parte de las emisiones de deuda para captar pesos y recrear el carry trade, el Ministerio de Hacienda colocó dos Letras del Tesoro Capitalizables (Lecaps) en pesos por un monto total de $ 51.805 millones, equivalentes a unos 1.195 millones de dólares. Así lo anunció ayer la cartera económica, tras el cierre de los mercados.

En la licitación de las Lecap con vencimiento 15 de noviembre de 2019 se adjudicaron 42.982 millones de pesos (991,7 millones de dólares) a una tasa nominal anual del 59,81 por ciento. En papeles con vencimiento 29 de mayo de 2020, se colocaron 8.823 millones de pesos (203,6 millones de dólares) a un precio de corte del 951 pesos y una tasa del 64,81 por ciento.

El mercado financiero que festejó ayer fue el de las acciones que cotizan en la Bolsa de Comercio. Con disparadas de hasta 10,5 por ciento en acciones del sector bancario, la plaza porteña tuvo su mejor jornada en un mes y medio. Fue en el marco de un clima muy positivo en los mercados globales.

El S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) saltó un importante 5,3 por ciento a 41.983,74 unidades. El riesgo país que mide el banco JP Morgan se hundió 4 por ciento.

El mercado global ayudó. Wall Street merodea nuevos récords tras sólidos balances y dato del PBI de EEUU. Los sólidos resultados de Alphabet y Twitter llevaron elevaron los índices S&P 500 y Nasdaq. Por otro lado, el Producto Bruto Interno (PBI) creció a una tasa anualizada del 2,1 por ciento en el segundo trimestre de año, por debajo del 3,1 por ciento en el primero.

Esta desaceleración empuja entre los inversores financieros la esperanza de que la Reserva Federal recorte las tasas en al menos 25 puntos básicos la próxima semana.

Al término de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones subió un 0,19 por ciento, el S&P 500 un 0,74 por ciento y el Nasdaq un 1,11 por ciento.