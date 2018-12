El dólar subió en un día agitado para los mercados

En otra jornada agitada para los mercados mundiales, el dólar subió a 38,80 pesos en Rosario, el índice Merval de la Bolsa porteña retrocedió 2,53 por ciento y el riesgo país trepó hata los 742 puntos. El Banco Central subió levemente la tasa de referencia. Las reservas internacionales volvieron a bajar, u$s 221 millones, y perforaron el piso de u$s 50 mil millones.

En el mercado mayorista el dólar avanzó veintiséis centavos respecto del viernes, al cerrar en $ 37,66 tras haberse acercado con fuerza a los $ 38 en el tramo inicial de la rueda. "La divisa norteamericana se recuperó y alcanzó el nivel más alto de las últimas dos semanas, acompañando el derrape de algunas monedas regionales", señaló el analista Gustavo Quintana.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 557,1 millones y en el de futuros del MAE se hicieron u$s 15,1 millones. Por último, en el mercado de futuros del Rofex se operaron $ 557 millones, de los cuales más del 50 por ciento se pactó para contratos que vencen a fines de diciembre y enero, con precios finales a $ 38,73 y $ 40,52. Los futuros subieron más de $ 0,25 acompañando el desempeño del mercado de contado.

El analista Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambio, opinó que la suba del dólar reflejó "la preocupación de los operadores del mercado local" respecto al riesgo que existe a un recrudecimiento de la disputa comercial entre los Estados Unidos y China.

A esto se sumó la difusión de "datos flojos a nivel de la economía global" que determinaron un cambio de carteras para mayor seguridad de las inversiones. El riesgo país subió ayer a los 742 puntos básicos.

Las reservas internacionales finalizaron en u$s 49.844 millones, u$s 221 millones respecto del cierre del viernes. Desde el último desembolso dle Fondo Monetario, más de u$s 3 mil millones se fueron del BCRA.

La Bolsa porteña cerró con una baja de 2,56 por ciento en su panel líder. Los temores a un recrudecimiento en la disputa comercial de China con Estados Unidos y débiles datos de la economía global influenciaban en el ánimo del inversor local, dijeron operadores. En el segmento de la renta fija, los principales bonos en dólares se movieron con mayoría de bajas. Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York tuvieron fuertes caídas.

Las principales Bolsas asiáticas y europeas iniciaron la semana con pérdidas ante la persistente tensión entre China y Estados Unidos, y el aplazamiento este lunes del crucial voto sobre el Brexit, en un último esfuerzo de la primera ministra Theresa May por salvar un acuerdo con la Unión Europea (UE). Las pérdidas oscilaron entre 1,54 por ciento y 2,1 por ciento. En la región también bajó fuerte el Bovespa de San Pablo.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó un 3,10 por ciento y se situó en u$s 51 el barril debido a las dudas de los inversores sobre el crecimiento de la demanda, en tanto el petróleo Brent bajó 2,80 por ciento, hasta u$s 60,03. Con el cierre de ayer, el crudo WTI borró las ganancias del viernes producto del pacto de los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) para reducir la producción.

La Bolsa de Valores de Nueva York también operó en baja durante gran parte del día, aunque finalmente cerraron en valores positivos por las ganancias de grandes compañías de tecnología, como Facebook, que ganó 3,2 por ciento, y Microsoft, que avanzó 2,6 por ciento.

De esa manera, el principal indicador, el Dow Jones subió 0,1 por ciento, el S&P 0,2 por ciento y el Nasdaq 0,7 por ciento.

En tanto, el rendimiento del bono del Tesoro norteamericano a 10 años subió a 2,86 por ciento.