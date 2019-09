El dólar se mantuvo estable en la City porteña y bajó en Rosario

El dólar se mantuvo estable en la City porteña, en tanto que en el mercado de Rosario cerró a la baja y terminó la jornada en promedio en $59,50 para la venta.

Mientras las acciones en Buenos Aires tuvieron un caída de hasta el 17,3% y los papeles que operan en Wall Street vía ADR retrocedían hasta 11,7%, el dólar finalizó casi sin variantes por las acciones del Banco Central en el mercado de cambio. Las pizarras del Banco de la Nación mostraron el mismo cierre de ayer: 53 pesos para la compra, 57 para la venta.

El promedio porteño entre casas de cambio y bancos porteños fue de $58,41. Para los operadores de la city, el dólar fue sostenido en gran medida por las ventas directas en el segmento del contado de la entidad que conduce Guido Sandleris, que además contó con la asistencia de bancos oficiales.

En Rosario, algunas casas de cambio que ayer operaron en 63 pesos hoy cerraron en 59 para la venta. El promedio, el mercado local operó en $55,00 para la compra y $59,50 para la venta.

El dólar blue bajó 3,17%, al cotizar hoy en $57 compra y $61 venta.

Las Reservas Internacionales del Banco Central finalizaron hoy en US$ 52.149 millones, según informó la entidad en su resumen diario de Variables Financieras. Con este resultado, las reservas quedaron US$ 995 millones por debajo del cierre de ayer, cuando terminaron en US$ 53.144 millones.

Según el BCRA, esta caída refleja parcialmente la decisión de flexibilizar la posición de los bancos en moneda extranjera para que las sucursales tengan mayor liquidez para darle a los ahorristas de ser necesario.