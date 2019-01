El dólar se mantiene bajo el piso de la banda cambiaria

El dólar mayorista bajó en la semana 55 centavos en la semana y finalizó ayer en $ 37,03, unos 68 centavos por debajo del piso con el que operó la zona de no intervención del Banco Central.

De esta forma y pese a que el organismo monetario compró otros u$s 50 millones, el dólar mantiene la tendencia bajista. "Los ingresos desde el exterior forzaron la baja diaria más importante desde noviembre del año pasado", indicó el operador de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana.

Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, señaló que el BCRA "no sólo no puede mantener el nivel de cotización para que no se vuelva a atrasar el valor del dólar mayorista, sino que cada vez se agrava más la situación para el exportador y favorece al importador". Desde el 10 de enero el dólar rompió la zona de no intervención y que desde entonces la entidad monetaria lleva comprados u$s 390 millones.

El volumen negociado en el segmento de contado alcanzó los u$s 855,8 millones y en el de futuros del MAE se hicieron u$s 10 millones.

En el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron u$s 1.157 millones, de los cuales más del 45 por ciento se pactó en los plazos de enero y febrero, operándose sobre el final a $ 37,355 y $ 38,55 respectivamente. Los plazos mostraron bajas, en línea con la baja del spot, desde 37 los cortos hasta 50 centavos en los más largos.

Para revertir las consecuencias de un dólar en baja según Izzo, "la única solución que ven los operadores del mercado, es con una baja más fuerte de la tasa de interés implícita de los activos financieros, que actualmente van desde el 45 por ciento hasta el 56 por ciento y que pilotea el BCRA con sus medidas para tratar de bajar la inflación".

El Banco Central volvió a bajar la tasa promedio de Letras de liquidez (Leliq), que finalizó la jornada en 56,589 por ciento promedio. El costo del relajamiento fue una expansión de liquidez de $ 51.700 millones en la semana, ya que acumuló vencimientos por $ 857.975 millones y se adjudicaron $ 815.096 millones. El stock bajó en $ 42.879 millones y la tasa promedio cedió 65 puntos básicos.

Las reservas internacionales del Banco Central finalizaron en u$s 66.412 millones, u$s 107 millones menos respecto del jueves.

El índice S&P Merval de a Bolsa de Comercio porteño, perdió ayer 0,37 por ciento para finalizar en 34.810,51 puntos. Sin embargo, en lo que va del mes gana casi un 15 por ciento.

Las principales bajas fueron las de YPF (- 2,79 por ciento), Comercial del Plata (-2,25 por ciento) y Transportadora de Gas del Norte (-2,15 por ciento).

"Fue una jornada de alta volatilidad pero que esta vez terminó a contramano de las principales plazas internacionales", destacaron el informe diario de Portfolio Personal Inversiones. En renta fija, los títulos públicos en dólares también finalizaron con mayoría de rojos de hasta 1,3 por ciento.

A nivel internacional, Wall Street cerró con ganancias tras el acuerdo provisional del Congreso de los Estados Unidos para reabrir la administración federal, que llevaba cerrada parcialmente 35 días.

El índice Dow Jones subió 0,75 por ciento, mientras que el S&P 500 avanzó un 0,85 por ciento y el Nasdaq Composite creció un 1,29 por ciento.