El dólar se fortaleció a nivel global y en el país cerró a $43,87

El dólar minorista subió ayer 26 centavos y cerró a $43,87 promedio en Buenos Aires, y alcanzó los $44 en la plaza rosarina, empujado por una mayor fortaleza de la divisa a nivel global, cuyo índice tocó el rango más alto en dos semanas. En el segmento mayorista avanzó 21 centavos ( 0,49 por ciento) hasta $42,66.

Los analistas indicaron la suba del dólar impactó en forma negativa a todas las monedas de la región: el real cayó 0,80 por ciento, el peso mexicano perdió 0,60 por ciento y el peso chileno cedió 0,63 por ciento, según Bloomberg.

La evolución de la divisa se dio en el marco de una jornada en la cual el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a mostrarse activo en el segmento de futuros, para contener la cotización. En paralelo, convalidó una suba de tasas de Leliq de 13 puntos básicos, al finalizar en un promedio de 58,910 por ciento para un total adjudicado de $218.878 millones, a partir de lo cual se generó una expansión de liquidez de $14.511 millones.

"La conjunción de una política monetaria que se mantiene hiper contractiva, y el poder de fuego que ahora tiene el BCRA para poder frenar (o intentar) movimientos disruptivos en el billete, podría mantener la estabilidad cambiaria en las próximas semanas", dijo Santiago Abdala de Portfolio Personal Inversiones.

La de ayer "fue la segunda suba consecutiva del tipo de cambio mayorista en una rueda con menor volumen negociado y con la renovada presencia oficial en el segmento de futuros", describió Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, explicó que cuando comenzó a operar el mercado de cambios (MULC) "los vendedores del dólar retrajeron la oferta, porque se conocieron datos del índice dólar a nivel global que había crecido 0,40 por ciento (97,35 por ciento). Esto fue lo que originó que también haya caído el valor de todas las monedas".

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 733 millones, mientras que en futuros MAE se hicieron u$s 32 millones. En el mercado de futuros de Rosario (Rofex), se operaron u$s 1.094 millones, 23 por ciento menos que el lunes.

Así, las reservas internacionales cayeron un millón, para ubicarse en u$s 68.329 millones.

Por otra parte, ayer el gobierno nacional volvió a colocar 1.400 millones de dólares de deuda en el mercado local a través del Letras del Tesoro (Letes) que vencen después de las elecciones, con niveles de tasas levemente superiores a las anteriores licitaciones, según informó el Ministerio de Hacienda.

En la licitación a 112 días con vencimiento en noviembre próximo, se adjudicaron u$s 589 millones, a un precio de corte de u$s 987,43, lo que representa una Tasa Nominal Anual (TNA) de 4,15 por ciento y una Interna de Retorno Efectiva Anual (Tirea) de 4,21 por ciento. Por la colocación anterior (a octubre) se pagaron tasas de 4 por ciento y 4,06 por ciento.

En la colocación de las Letes a 217 días se adjudicaron u$s 811 millones, a un precio de corte de u$s 958, que representó una TNA de 7,37 por ciento y una Tirea de 7,48 por ciento, cuando en la licitación del mes pasado las tasas fueron del 7,19 por ciento y 7,3 por ciento respectivamente.

En la licitación se recibieron ofertas por u$s 615 millones para las Letes con vencimiento en noviembre y u$s 1.207 millones para las que vencen en febrero de 2020.

Por otra parte, por el impulso de Wall Street, la Bolsa local revirtió la baja inicial y cerró con una suba de 1,22 por ciento. En Estados Unidos, el reinicio de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, y en las mejores ganancias corporativas de las esperadas impulsaron los indicadores.

El S&P500 subió 0,7 por ciento, el Nasdaq ganó 0,7 por ciento y el Dow Jones sumó 0,6 por ciento. Los ADRs en Wall Street terminaron con mayoría de subas.