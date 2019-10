El dólar se entona y se acelera la pérdida de reservas del BCRA

El mercado del dólar se agitó ayer y el Banco Central tuvo que intervenir fuerte para administrar el avance de la divisa, que orilló los $ 61. Por las ventas en el segmento mayorista y los pagos de deuda, las reservas brutas de la autoridad monetaria bajaron ayer u$s 563 millones, y perforaron un nuevo piso psicológico: el de u$s 47 mil millones. El riesgo país subió 4 por ciento.

La demanda de dólares y la fuga de reservas es un fenómeno incesante desde abril de 2018 pero se acelera en algunos períodos claves. A una semana de las elecciones presidenciales y, a pesar del cepo cambiario instrumentado por el gobierno de Mauricio Macri, el mercado de cambios operó con el mayor volumen del mes: u$s 499 millones.

"Se estima que el Banco Central, a pesar de que dejó libres más de $ 55 mil millones en el mercado monetario producto del vencimiento de las Leliq, vendió cerca de u$s 160 millones de las reservas para contener el alza de la cotización", destacaron desde ABC Mercado de Cambios.

Los analistas del mercado esperan que la actividad del Banco Central sea intensa "con la finalidad de evitar desbordes de la cotización por lo menos hasta el lunes próximo".

La tensión también se siente en el mercado paralelo. El dólar blue subió $ 1, a $ 66,25. La brecha con el oficial aumenta al 7,87 por ciento. Por su parte, el dólar "contado con liqui" subió $ 1,34, a $ 75,17, y marcó un spread de 28,5 por ciento con la divisa que cotiza en el oficial.

La tasa de referencia diaria de las Leliq (Letras de Liquidez), equivalente a la tasa de política monetaria, se ubicó en el 68,003 por ciento tras la absorción de $ 157.058 millones en dos licitaciones. En el mercado de dinero entre bancos, el call money operó al 59,50 por ciento. Mientras que en Rofex se operaron u$s 168 millones; un 12 por ciento menos que el viernes pasado.

Las reservas del Banco Central perforaron el piso de u$s 47.448 millones. Ayer llegaron u$s 46.885 millones, al derrumbarse en u$s 563 millones, una cifra muy importante. El viernes habían bajado u$s 146 millones.

Desde el 9 de agosto, se perdieron u$s 20 mil millones de las reservas. En rigor durante todo el mandato de Mauricio Macri tuvieron picos de incremento a partir del endeudamiento, combinadas con fuertes caídas, a medida que el Banco Central iba vendiendo en el mercado, muchas veces a un precio muy conveniente para los compradores, esas divisas prestadas.

Después de las elecciones primarias, en agosto, el gobierno activó una nueva devaluación y un nuevo episodio de inestabilidad cambiaria, luego de que el Banco Central permaneciera inactivo mientras la divisa se apreció en una jornada más del 30 por ciento. Esa actitud es parte de una investigación judicial ya que hubo denuncias respecto de que el propio Mauricio Macri dio la orden de soltar el precio de la divisa para vengarse de los electores.

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, advirtió ayer que espera que, tras conocerse el resultado, que descontó será a su favor, el presidente Mauricio Macri "no se vuelva a enojar y haga algún disparate".

El candidato que resulte electo el domingo se encontrará un Banco Central casi sin reservas, luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) congelara el desembolso de u$s 5.400 millones del crédito stand by otorgado al actual presidente.

El economista Pablo Tigani advirtió que hasta fin de año, faltan $ 310.000 millones para cumplir con las necesidades de financiamiento del Tesoro (u$s 5.400 millones). Si deben apelar a la emisión, el potencial es del 26 por ciento de la base monetaria.

La Bolsa porteña inició la semana en terreno positivo, pero no sucedió lo mismo con los bonos, que perdieron hasta más de 4 por ciento, lo que volvió a presionar al alza el riesgo país.

China mantuvo su tasa de interés

China mantuvo ayer sin cambios su nueva tasa de referencia para préstamos. El l Banco Popular de China (BPCh) comenzó a medir ese indicador en agosto, con el objetivo de reducir el costo del endeudamiento corporativo. Así, la llamada tasa referencial para créditos se mantuvo en el 4,2%, la misma cifra que en septiembre, según la fuente. Esta nueva tasa se calcula a partir de las contribuciones a los precios de una serie de bancos, incluyendo pequeños prestamistas.