El dólar se disparó a $18 y el BCRA renovó sólo parcialmente las Lebac

En medio de una tensa situación financiera, el dólar tocó los 18 pesos en la city porteña y el Banco Central pudo renovar sólo parcialmente el monto de títulos Lebac que vencía hoy, por 422.550 millones de pesos. La autoridad monetaria mantuvo la tasa de corto plazo en 28,75 por ciento.

La dolarización de carteras por parte de inversores especulativos y turistas actuó en contra del apetito de los especuladores por renovar las letras en pesos del Banco Central. Por eso, en la licitación de ayer, la autoridad monetaria sólo renovó algo más del 70 por ciento del valor de esos títulos que vencía ayer.

Las ofertas presentadas en la licitación alcanzaron a 315.228 millones de pesos, de los que se adjudicaron 304.278 millones pesos. De esta forma, la expansión monetaria fue de 118.171 millones de pesos. En la autoridad monetaria estiman, de todos modos, que parte de esa masa se absorberá por la disposición del BCRA que obliga a los bancos a integrar encajes de diciembre en estos días.

Otro elemento de importancia es que parte de ese dinero proviene de las aseguradoras que ya no pueden invertir en Lebac a partir de una resolución reciente del ministerio de Finanzas y, por tanto, podrían ir en buena parte a los bonos soberanos emitidos por el Estado nacional que se licitarán hoy.

La gran necesidad de pesos por las razones estacionales se vio reflejada también en la alta tasa del mercado interbancario (call money) que ayer se movía alrededor del 32 por ciento anual, dijeron fuentes del sector.

La cuarta suba consecutiva del dólar no ayuda a relajar la política monetaria. El dólar minorista cerró ayer en alza, a 18 pesos en cuatro de los principales bancos de la city porteña, si bien el promedio del sistema quedó levemente por debajo, en 17,95 pesos. En Rosario, cerró a 18 pesos para la venta.

Los operadores explican que la suba se debe a una cobertura de inversores minoristas e institucionales que alimentan diariamente la demanda genuina. De hecho, los analistas de mercado comenzaron a recomendar a sus clientes una dolarización de carteras más allá de que las tasas de Lebac sigan mostrando un resultado altamente atractivo. En el mercado contado de divisas se negociaron u$s 670,2 millones en el segmento de contado.

"El dólar pasó a ser demandado por coberturas de los bancos, empresas e inversores que por distintos motivos están saliendo de activos en moneda local, pasándose a dólares para atender necesidades como por ejemplo giros al exterior, venta de billetes por ventanilla, pago de tarjetas de crédito utilizadas en divisas en el exterior", señaló Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios.

Hay otro elemento estacional que domina diciembre con un tipo de cambio a los valores: la demanda del dólar para el turismo. "A estos valores, el que se puede ir de vacaciones gasta lo mismo en Argentina que en el exterior", apuntan los especialistas.

De hecho, un informe realizado por las consultoras Ecolatina y Key Market reveló que el movimiento turístico dejará en el 2017 un déficit de 10.000 millones de dólares, como saldo de las divisas ingresadas por quienes visitan el país y las egresadas por quienes viajan al exterior.

Rey de la deuda

Después de Arabia Saudita, la Argentina fue el mayor emisor de deuda a lo largo de 2017, con casi u$s 17 mil millones. El dato surgió de un informe de la empresa Thomson Reuters, el cual precisó que las ventas de bonos de gobiernos superaron los u$s 201.400 millones, frente a los u$s 172.900 millones de 2016.