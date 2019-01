El dólar se despertó por la baja de tasa y el factor estacional

En unas horas el precio mayorista del dólar subió 55 centavos y recuperó el terreno perdido durante la semana pasada. La demanda estacional para cobertura, más la liberación de casi $ 50 mil millones que no se renovaron en la licitación de las Leliq despertó a la divisa, que cerró a $ 37,70 en el mercado para inversores, todavía por debajo del piso de la banda cambiaria.

El dólar minorista sólo trasladó una parte de la suba en el mercado spot, por lo cual en los mostradores se conseguía a $ 38,57. En Rosario, la moneda norteamericana cerró ayer en $37,30 para la compra y $ 38,80 para la venta en casas de cambio.

El salto más grande del día de ayer se dio en el último tramo. Un motor de la demanda de divisas fue el resultado de la licitación de Letras de Liquidez (Leliq). El Banco Central bajó nuevamente la tasa pero, a cambio, colocó menos instrumentos de deuda, de modo que provocó una expansión de liquidez de $ 48.000 millones.

Además, el BCRA realizó una nueva compra de dólares, por u$s 50 millones que ya suman u$s 490 millones en lo que va de enero, lo cual potenció suba de la divisa estadounidense.

Pese al salto de 55 centavos en el precio mayorista, la divisa aún se mantuvo por debajo del piso de la zona de no intervención, que ayer operó entre un mínimo de $ 37,81 y un máximo de $ 48,93.

"Cambió la tendencia en el segmento mayorista del dólar en una jornada signada por avidez por cobertura y cierre de posiciones" que vencen mañana, por fin de mes, explicó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

"La demanda se impuso en casi toda la rueda provocando una corrección que se aceleró sobre el final", agregó el operador, y concluyó que "el tipo de cambio acumuló un ajuste que superó la caída de toda la semana pasada".

Para Fernando Izzo, analista de Rava Bursátil, la baja en la tasa de Leliq, más los pesos que liberó en la licitación, sumado a "los operadores de los bancos comprando la divisa por órdenes de coberturas propias y de empresas, e incluso de inversores que dieron vuelta posiciones, produjo el abrupto salto del valor del dólar mayorista".

"Es evidente que en los últimos días del mes el tipo de cambio tiende a subir por coberturas de los bancos, empresas e inversores, que salen de futuros (NDF) y deben contar con la divisa para posición o efectuar giros al exterior", concluyó Izzo.

El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los u$s 777,9 millones y en futuros MAE se hicieron u$s 104 millones. Mientras que en el de futuros del Rofex se operaron u$s 1.435 millones, de los cuales más del 50 por ciento se pactó en los plazos de enero y febrero, operándose sobre el final a $ 37,79 y $ 39,00 respectivamente.

Devaluación

La caída del peso argentino registrada en el mercado local se dio a contramano de la región, donde el real brasileño se apreciaba un 1,1 por ciento; el peso chileno ganaba 0,7 por ciento y el peso mexicano un 0,1 por ciento.

El call money cayó ayer unos 500 puntos básicos, al 47 por ciento anual promedio a un día de plazo, en un mercado que se adapta en materia de liquidez a las recientes licitaciones de letras realizadas por el Tesoro y el BCRA.

"El sobrante de pesos de las licitaciones hace que la tasa de call money presente una marcada baja", sostuvo un operador bancario.

En el mercado accionario, el índice S&P Merval de la Bolsa porteña conquistó ayer un nuevo máximo nominal histórico de 35.511 puntos medidos en pesos, al trepar un 1,92 por ciento, de la mano de las acciones del sector petrolero y de algunos bancos, más allá de que el dólar repuntó ante una mayor demanda por cobertura.

Dentro del panel de líderes se observaron mayoría de alzas encabezadas por Banco Macro, con un alza de 4,74 por ciento; Aluar, que avanzó 4,49 por ciento; YPF ganó 3,75 por ciento, Petrobras lo hizo en 3,57 por ciento y Central Puerto en 3,26 por ciento.

En tanto que a la baja cerraron Byma, con un rojo de 1,72 por ciento; Galicia cedió 0,19 por ciento y Mirgor 0,13 por ciento. El nivel de negocios alcanzó los $636 millones.

Por último, el riesgo país argentino, que mide el JP Morgan, subió ayer ocho unidades, a 693 puntos básicos.

Wall Street

Las acciones de la Bolsa de Nueva York terminaron ayer con resultados mixtos: se evaporaron las ganancias iniciales del día. Xerox y 3M subieron, pero Harley-Davidson cayó. El índice S&P 500 se redujo (-0,1%), Dow Jones (-0,2%). El Nasdaq bajó (-0,8%). El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó a 2,71%.