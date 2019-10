El dólar se desbocó y el Banco Central pierde más reservas

Otra jornada frenética vivió ayer el mercado cambiario. El dólar se disparó a $ 66 en Rosario, en una city que, como pocas veces, exhibió largas colas frente a las agencias de ventas. Las operaciones en el mercado mayorista saltaron a mil millones de dólares y el Banco Central perdió otros u$s 883 millones de las reservas durante el día de ayer. La percepción de que el gobierno actual ya se patinó casi todos esos activos, consolida la percepción de que la semana próxima se profundizaría el cepo. Esa convicción no hace más que atizar la demanda de divisas para cobertura y el aumento de las cotizaciones en los mercados paralelos.

Las reservas perforaron el piso de u$s 46 mil millones y finalizaron ayer en u$s 45.258 millones. Durante la jornada de ayer se perdieron u$s 883 millones, que se suman a los u$s 1.300 millones que se vendieron entre lunes y miércoles.

Los operadores descuentan que se ajustarán todavía más los controles cambiarios luego de las elecciones, por eso se llenan las casas de cambio, de ahorrista que buscan cubrirse de la devaluación y de "emprendedores" que luego lo venden más caro en el mercado paralelo. La cotización "blue" fue de $ 70 mientras que el contado con liquidación cerró a $ 76,60 y el dólar MEP a $ 73. En el sector mayorista la moneda norteamericana subió 45 centavos y finalizó a $ 59,45.

Leliq

En cuanto a la tasa de política monetaria, el BCRA dejó sin cambios la tasa de interés de las Leliq, al convalidar el mismo valor que mantiene desde el lunes de 68,003 por ciento, operatoria que dejó un efecto de expansión monetaria y por ende una baja del stock de Leliqs en $ 39.327 millones. De esta forma el stock de Leliq cerró en $ 880.400 millones.

El analista financiero, Christian Buteler, señaló que "han sido jornadas muy complicadas", ya que el BCRA "es prácticamente el único oferente".

"Lo que todo el mundo prevé es que la semana que viene, pasadas las elecciones, haya alguna ampliación del cepo o medida de más restricciones como para que el Central no tenga que seguir vendiendo tantos dólares", dijo.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, indicó que la divisa norteamericana operó "nuevamente muy demandada" y con gran dispersión en los precios por efecto de la estrategia de intervención oficial.

"El BCRA volvió a implementar el sistema de subasta de divisas con el propósito de dar liquidez al mercado, en un escenario de muy pobre oferta genuina", detalló.

En el total de las cuatro subastas que la entidad monetaria realizó durante la rueda, adjudicó u$s 346 millones.

Fiebre verde

Quintana resaltó que el volumen negociado en la fecha es el más alto desde fines de julio de este año "y traduce el significativo esfuerzo oficial para abastecer la demanda de divisas".

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 1.004 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE. En el mercado de futuros Rofex se operaron u$s 726 millones, un 7 por ciento menos que ayer. Los plazos más cortos concentraron casi el 80 por ciento de los negocios. Octubre y noviembre se operaron a $ 60,74 y $ 65,52.

El billete encadenó su decimotercera suba consecutiva en agencias y bancos de la city porteña.

La Bolsa en suba

La Bolsa porteña ganó 2,14 por ciento, los bonos cerraron neutros y mantuvieron el riesgo país en 2.145 puntos básicos.

Los ADRs, es decir los papeles de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street, terminaron con mayoría de bajas lideradas por Central Puerto (-5,2 por ciento), Corporación América (-4,1 por ciento), Banco Macro (-2,6 por ciento), Grupo Financiero Galicia (-2,1 por ciento) y Tenaris (-1,3 por ciento).

En el sector de renta fija, los bonos soberanos se recuperaron y "la tendencia positiva se da mayormente en los bonos de ley extranjera", detallaron desde Portfolio Personal Inversiones. En los bonos con ley argentina, hubo mayoría de bajas. "Acá destacamos un rojo del 3 por ciento del Bonar 2024", agregaron en PPI.

En coincidencia, el informe de SBS Group señaló que "los bonos en dólares dejaron subas de entre 0,50 y 1 dólar en promedio para toda la curva, continuando con la tendencia del cierre de la rueda anterior pero exceptuando a los de ley argentina, que bajaron entre 2 y 4 por ciento".

Wall Street

Por otra parte, las principales índices de Wall Street cerraron hoy con altibajos, en una jornada en la que el Dow Jones retrocedió 0,11 por ciento, mientras que el Standard & Poor's avanzó 0,19 por ciento y el Nasdaq progresó 0,81 por ciento.

Este resultado respondió a los balances trimestrales de las principales empresas cotizantes, que mostraron comportamientos dispares. "Seguimos enfrentándonos a mercados flojos, concretamente en China", expresó el máximo ejecutivo 3M, Michael Roman.