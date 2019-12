El dólar minorista tuvo un aumento del 62,11 por ciento durante el año 2019

El dólar minorista se mantuvo estable ayer pero en el año acumuló una suba de 62,11 por ciento. En tanto, el S&P Merval cerró con una baja marginal de 0,03 por ciento, aunque en el mes subió 20,79 por ciento y en el año acumuló una ganancia de 37,56 por ciento.

En cuanto a las Leliq, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantuvo enel 55 por ciento anual la tasa de política monetaria. Las nuevas autoridades monetarias iniciaron una agresvia baja de los rendimientos de este instrumento creado por el anterior gobierno, que llegó a acumular un stock superior al billón de pesos. El tipo de interés bajó 425 puntos básicos en el año, luego de marcar un máximo de 85,991 por ciento el 12 de septiembre pasado.

Las reservas internacionales finalizaron 2019 en u$s 44.778 millones. El día concluyó con una baja de u$s 778 millones, producto del pago de deudas. En relación a 2018, los activos de la autoridad monetaria bajaron u$s 21.018 millones. Esto a pesar de recibir el crédito del FMI.╠

La liquidación de exportaciones de cereales y oleaginosas alcanzó en todo el año a u$s 23.719,5 millones, un 17,3 por ciento más que en 2018 y un 4,1 por ciento menos que el récord histórico de 2011, con un fuerte repunte en el último trimestre.

Los tres principales indicadores del mercado de Nueva york terminaron en baja, pese al optimismo por la disminución de las tensiones entre Estados Unidos y China a raíz del acuerdo arancelario. El Dow Jones retrocedió 0,64 por ciento, el selectivo Standard & Poor's 500 se deslizó 0,58 por ciento y el Nasdaq Composite descendió 0,67 por ciento hasta 8.945,99.╠

■□La Bolsa de San Pablo cerró 2019 con un crecimiento de más del 30 por ciento y los analistas avizoran un 2020 de nuevas alzas, gracias a llas reformas promercado del presidente Jair Bolsonaro, que hoy cumple su primer año de gestión. En realidad, es el cuarto año consecutivo de ganancias del índice Ibovespa.