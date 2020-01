El dólar cerró ayer a $62,98 promedio para la venta al público, con una suba marginal de un centavo respecto de anteayer, en tanto que en el segmento mayorista la divisa cayó 11 centavos y finalizó a $59,95. El dato más relevante de la jornada fue que el dólar mayorista volvió a ubicarse por debajo de los $60 por unidad, producto de _según analistas privados_ una combinación de mejora en la oferta y de disminución de la demanda autorizada que desarmaron la presión que se vio en ruedas previas.

Así, el dólar con el recargo de 30 por ciento _contemplando en el impuesto País_ culminó la rueda en un valor final de $ 81,90. En casas de cambio rosarinas, la divisa se mantuvo en 62,50 para la venta al público. En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria cierra en coincidencia con el cierre de la bolsa, se vendió a $81,14 ( 0,1 por ciento) y el dólar MEP cotizó a $80,10 (1,0 por ciento). Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, dijo que la mejora en la oferta y disminución de la demanda autorizada desarmaron la presión previa sobre el tipo de cambio mayorista, que perdió toda la ganancia del martes.

"La autoridad monetaria volvió a realizar compras en el mercado, ahora en niveles de $59,95 por unidad, fijando un piso diferente del que mantuvo hasta la semana pasada", señaló el especialista financiero.

El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 261 millones y no se registraron en el sector de futuros MAE. En el mercado de futuros Rofex se operaron 275 millones (-38 por ciento) y en el que bajaron los precios de todos los plazos.

En cuanto a las Leliq, el BCRA dejó ayer sin cambios, en 52 por ciento. El total adjudicado fue de 132.084 millones de pesos sobre vencimientos por $ 130.801 millones y se generó una contracción de liquidez de $ 1.283 millones.

En tanto, las Reservas internacionales del Banco Central finalizaron en u$s 45.287 millones. Así, el volumen quedó u$s 211 millones arriba del cierre del martes (u$s 45.076 millones).

El S&P Merval bajó 0,93 por ciento y cerró la jornada en 41.246,19 puntos

Bonos

Los bonos recuperaron terreno tras la fuerte caída de las ruedas previas. Los bonos en pesos tuvieron subas de más de 4 por ciento, impulsados por la lectura del mercado de que no habrá default en la provincia de Buenos Aires, mientras que los títulos públicos en dólares finalizaron mixtos.

El martes, la provincia de Buenos Aires anunció su intención de acordar con los tenedores una postergación en la fecha de pago de capital que vence el 26 de enero, por un monto de u$s 249.975.000.

Ariel Guzmán, de Rava Bursátil, señaló que en el segmento de renta fija los bonos pagaderos en pesos se recuperaron luego de la fuerte caída experimentada en las últimas jornadas. A esto se sumó que los principales bonos emitidos en dólares "operaron mixtos".

La suba más pronunciada dentro de las especies emitidas en pesos fue la del Boncer 20 (TC20), con una mejora de 4,65 por ciento; mientras que el Bonar 24 —tanto en pesos como en dólares— operó en baja. El Discount y el Par en dólares alcanzó máximos del día, mientras otros tuvieron un desarrollo bajista.