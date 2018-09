El dólar mantiene su marcha alcista, con la venia del BCRA

El dólar se disparó ayer sobre el cierre de la rueda y subió a 39,50 pesos para la venta minorista en Rosario. La divisa subió ante una persistente demanda de divisas que el Banco Central decidió no equilibrar.

Durante la mayor parte de la jornada el dólar había registrado un leve retroceso, pero sobre el cierre la demanda creció e impulsó su precio ante una imperceptible presencia oficial. De ese modo, el tipo de cambio acumuló tres incrementos consecutivos en una city que no encuentra la calma.

En el segmento mayorista, el billete verde sumó 31 centavos, al ubicarse en $ 38,25. El volumen negociado fue de u$s 411,762 millones.

El martes pasado el dólar había aumentado, pero en esa oportunidad el Banco Central había desembolsado u$s 55 millones para contener la devaluación. Ese monto se sumó a los u$s 15 millones vendidos de manera directa en el inicio de semana para equilibrar la corriente compradora. Ayer la participación vendedora fue de tan sólo u$s 5 millones.

Cuando la autoridad monetaria no aparece en el mercado el precio sube porque no hay oferta privada para abastecer la creciente demanda de al divisa estadounidense.

Operadores evaluaron también que ayer el mercado se mantuvo a la expectativa del desarrollo de una nueva licitación de Letras del Tesoro en dólares y Letras del Tesoro Capitalizables en pesos. Mediante estos instrumentos el gobierno busca desarmar el volumen de Lebac.

El Ministerio de Hacienda renovó ayer el 70 por ciento del monto de Letes que vencía ayer al adjudicar papeles en dólares por u$s 763 millones, con vencimiento al 29 de marzo de 2019. La tasa nominal anual, del 7 por ciento, sigue en un nivel elevado. Además, adjudicó otros $ 42.567 millones de Letras capitalizables en moneda local, informó la cartera que conduce Nicolás Dujovne.

El índice Merval de la Bolsa de Comercio porteña cortó ayer una racha de tres caídas consecutivas y repuntó un 2 por ciento gracias a la tendencia impuesta por las acciones de los segmentos financiero y energético. Entre las mejoras se destacaron las acciones de Ternium (5,1 por ciento), Telecom (4,3 por ciento) y Petrobras (4,2 por ciento). El volumen negociado en acciones alcanzó los 832,7 millones de pesos (21,3 millones de dólares).

Los principales bonos en dólares, que cotizan en pesos, operaron con alzas generalizadas, en sintonía con la fuerte retracción del riesgo país argentino, que se hundió un 5,7 por ciento a 699 unidades, su nivel más bajo en dos semanas. "Los niveles de los títulos argentinos en términos de rendimiento lucen atractivos en relación a los bonos soberanos de otros países emergentes", estimó la consultora Neix.

El mercado bursátil estadounidense osciló entre ganancias y pérdidas ayer hasta cerrar con resultados mixtos debido a un retroceso de las firmas tecnológicas que neutralizó los avances de las compañías del sector de la energía.

Los precios del petróleo volvieron a subir después de su gran avance el día anterior, y el crudo estadounidense alcanzó su cotización más alta en dos meses.

Los fabricantes de microprocesadores tuvieron retrocesos, mientras que Apple bajó tras anunciar nuevas características para sus iPhones y relojes de pulsera.

La Bolsa tuvo una breve alza alrededor del mediodía debido a versiones periodísticas de que EEUU procura nuevas conversaciones comerciales con China. Las acciones subieron pero regresaron a sus niveles previos en menos de una hora.

El índice S&P 500 ganó 1,03 puntos, ubicándose en 2.888,92, mientras que el promedio industrial Dow Jones avanzó 27,86 unidades, 0,1 por ciento, a 25.998,92.

Los precios del petróleo mantuvieron su tendencia ascendente en el mercado internacional después de que la Administración de Información sobre Energía indicara que las reservas de petróleo de EEUU se redujeron en más de cinco millones de barriles la semana pasada. La perspectiva de suministros más restringidos y precios más altos también ayudaron a las acciones de las compañías energéticas.

Granos en baja

El mercado granario local presentó en la rueda de ayer ofertas de compras dispares y discretas operaciones comerciales. Por soja con entrega las fábricas de la región de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) ofrecieron $ 9.400 la tonelada, $100 menos que la rueda pasada. En tanto, el maíz con descarga cayó a $4.850 la tonelada y el trigo a $7.300. En Chicago los contratos de soja cerraron con ganancias, impulsados por noticias de acercamiento entre EEUU y China. Los futuros de maíz y trigo ajustaron con pérdidas por un informe de mayor producción y stock que brindó el Usda.