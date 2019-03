El dólar le gana a la tasa y bate su propio récord

El dólar no para. El precio minorista avanzó ayer 68 centavos y cerró a $ 43,76 en la city porteña. Batió así un nuevo récord histórico en esa plaza. En Rosario, donde la divisa cotizó a $ 43,60, todavía no se batió la última marca histórica, que fue a fines de agosto pasado cuando llegó a tocar los $ 44. El Banco Central volvió a subir la tasa de Leliq pero no al ritmo suficiente para evitar la expansión monetaria. El Ministerio de Hacienda colocó también un menú de letras. Las que cotizan en pesos pagaron un rendimiento de 50 por ciento a 90 días.

En el segmento mayorista, el dólar finalizó a $ 42,64, unos 56 centavos arriba del final del lunes. Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, aseguró que la demanda por cobertura "impulsó la séptima suba consecutiva y llevó al tipo de cambio mayorista al nivel más alto del año". En los momentos de mayor presión compradora, el dólar mayorista alcanzó máximos en $ 42,72.

"Ya no alcanza con subir la tasa, la desconfianza crece y por eso aumenta la devaluación", sintetizó un corredor cambiario. Otros operadores vincularon el nuevo salto de la divisa a una mayor demanda por fin de mes, período en el cual las empresas comienzan a cerrar posiciones para girar al exterior.

Todos coincidieron en subrayar la "poca profundidad" por el lado de la oferta de los agroexportadores. El lunes, por ejemplo, sumaron apenas u$s 66 millones.

El volumen total operado en el mercado disponible se mantuvo casi estable en los u$s 648 millones.

Otra de las causas de esta suba estuvo centrada en las licitaciones de Leliq, cuya tasa solo subió 9,80 puntos básicos. "Eso determinó que quedaran disponibles $ 18.280 millones que se repartieron en distintos activos tanto en pesos como en dólares, como Letes, Lecer y Lecap, que subastó este martes Hacienda", dijo Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó una suba de tasas de Leliq de 9,8 puntos básicos al finalizar en un promedio de 66,925 por ciento para un total adjudicado de $ 190.801 millones, frente a un vencimiento de $ 209.081 millones.

Para reforzar la oferta de papeles a los inversores, y quitar presión a la demanda de dólares, el Ministerio de Hacienda colocó Letras del Tesoro en dólares por u$s 600 millones y otros $ 77.292 millones en títulos de deuda en pesos.

Para las Letes con vencimiento el 25 de octubre, se adjudicaron u$s 600 millones, con un precio de corte de $ 974,76 por cada u$s 1.000, de valor nominal. Es decir, una tasa nominal anual (TNA) de 4,50 por ciento. Se recibieron ofertas por u$s 1.048 millones. El vencimiento era de u$s 763 millones.

Para las Lecap (capitalizables) con vencimiento el 28 de junio, se adjudicaron $ 32.547 millones, con un precio de corte que representó una tasa nominal anual de 49,93 por ciento y una Tirea de 60,13 por ciento.

Para las Lecer (ajustadas por inflación), con vencimiento al 30 de octubre, se adjudicaron $ 44.745 millones, con un precio de corte que equivalió a una TNA de 9,48 por ciento y una Tirea de 9,70 por ciento.

Las reservas del BCRA cayeron u$s 324 millones a u$s 67.180 millones.

La Bolsa porteña retrocedió ayer luego de un inicio alcista, a contramano de los mercados de referencia, cuando los inversores permanecen atentos a la preocupante volatilidad cambiaria. El índice S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) descendió un 1,6 por ciento, a 32.627,59 puntos, a contramano de los mercados de referencia.

El economista Gustavo Ber indicó que "Wall Street intercaló un respiro (avanzó un 1,1 por ciento) luego de las últimas ruedas negativas, donde las preocupaciones por una desaceleración económica global fueron ganando terreno".