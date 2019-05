El dólar cerró con una leve suba y las reservas bajaron

En otro día de calma en el mercado internacional, el precio del dólar cerró con una leve alza en los mercados minorista y mayorista. El esfuerzo oficial por mantener a raya la divisa se refleja en el volumen de negocios operado pero también en la caída del nivel de reservas del Banco Central. La Bolsa de Comercio porteña subió 2,18 por ciento.

Por el lado monetario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó ayer una leve baja de tasas de las Leliq de dos puntos básicos, al finalizar en un promedio de 71,602 por ciento para un total adjudicado de $ 208.302 millones. A partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $ 17.108 millones.

Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, señaló que la jornada se caracterizó por tener prácticamente el mismo volumen de ayer, con poca oscilación y con una "llamativa estabilidad entre oferta y demanda que no permitió excesos entre máximo y mínimo pactados entre bancos, alrededor de $ 45".

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 829 millones. En el mercado de futuros de Rosario (Rofex), se operaron u$s 1.291 millones, 30 por ciento más que el martes.

La batalla del dólar se ve también en el nivel de reservas del Banco Central. El organismo informó que ese stock terminó ayer en u$s 67.297 millones, u$s 161 millones menos que el martes, cuando ya había perdido u$s 339 millones. En 30 días, el BCRA cedió u$s 10 mil millones.

En busca de desarmar la bomba financiera, las secretarías de Finanzas y de Hacienda dispusieron ayer la emisión para el próximo 23 de mayo de Letras del Tesoro vinculadas al dólar, con una tasa de interés de 4,25 por ciento y vencimientos hasta diciembre de este año, por un monto total de hasta 600 millones de dólares.

Asimismo, se dispuso el canje de deuda del Estado nacional instrumentada mediante bonos en moneda dual vencimiento 2019, emitidos originalmente en junio de 2018, por una canasta compuesta por las letras del Tesoro antes señaladas, en una proporción del 25 por ciento de cada una de ellas.

En el ámbito internacional fue un día de calma. Wall Street cerró hoy con ganancias de hasta 1,13 por ciento (Nasdaq) en sus índices bursátiles.

En Buenos aires, el S&P Merval subió 2,18 por ciento impulsado por la buena performance de los mercados de referencia internacional.

El mejor clima exterior se extendió a las acciones argentinas en Wall Street que finalizaron con mayoría de ganancias y al rendimiento de los bonos que colaboraron con la baja del riesgo país que cerró en 912 puntos básicos.

En la plaza local, el Grupo Supervielle ganó 4,64 por ciento, Sociedad Comercial del Plata trepó 4,14 por ciento, YPF lo hizo 4,05 por ciento, Mirgor ascendió 2,82 por ciento y Grupo Financiero Galicia creció 2,80 por ciento. La rueda, sin embargo, tuvo un bajo volumen de papeles negociados que apenas alcanzó los $ 523 millones.

Por el lado de la renta fija, los bonos en dólares mostraron mayoría de verdes "sobre todo en la parte media de la curva,", precisaron desde Portfolio Personal Inversiones. También detallaron que los bonos en pesos mostraron un escenario mixto "con bajas lógicas por el dato de inflación".