El dólar cerró con la mayor suba semanal desde octubre

El dólar minorista saltó 68 centavos en los últimos cinco días hábiles, lo cual significó el mayor incremento semanal desde fines de octubre, cuando el gobierno anterior implementó el cepo con un límite de compra de 200 por mes.

La moneda norteamericana cerró ayer a un valor de $ 63,73 promedio para la venta al público en agencias y bancos porteños, con una suba de ocho centavos respecto de anteayer, en tanto que en el segmento mayorista la divisa avanzó siete centavos y finalizó a $ 61,46. Así, el dólar con el recargo de 30% _contemplando en el impuesto País_ culminó la rueda en un valor final de $ 81,90.

En las casas de cambio rosarinas, la divisa se mantuvo en $ 63,50 mientras que en el Banco Nación cerró sin cambios para la venta a $ 63,25, y a $ 58,25 para la compra, con una baja de 5 centavos respecto del jueves. En el mercado bursátil el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, se vendía ayer a $ 83,18 (-0,3%) y el dólar MEP cotizaba a $ 82,11 (+0,2%).

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, explicó que “el feriado del lunes en EEUU estimuló la mejora en la oferta privada, dando pie a compras de bancos oficiales que sostuvieron la cotización”.

El especialista señaló además que “el acumulado de esta semana es el más alto desde la penúltima semana de octubre pasado y colocó al dólar mayorista en un nuevo máximo histórico”.

El volumen negociado en el segmento de contado fue u$s 223,416 millones, con u$s 129,20 millones registrados en el sector de futuros MAE (Mercado Abierto Electrónico). En el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron u$s 435 millones y los plazos más cortos concentraron más del 30% del volumen operado. Febrero y marzo se operaron a $ 62,53 y $ 65,40; con tasas de 45,43% y 50,88% respectivamente.

En tanto, el S&P Merval cayó 0,06% y cerró la jornada en 38.647,68 puntos, con un volumen negociado de tan solo $892 millones, mientras que el riesgo país retrocedió 1,2% hasta los 2.030 puntos básicos.