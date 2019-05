El dólar cerró en calma y la Bolsa subió fuerte

El dólar para la venta al público bajó 38 centavos y cerró en $ 46,042 promedio para la venta minorista en la city porteña, en línea con un mercado global más calmo tras el anuncio de los Estados Unidos de suspender en forma provisoria el bloqueo a la empresa china Huawei. En el segmento mayorista la divisa retrocedió 42 centavos y finalizó en $ 44,77.

Por el lado monetario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó una leve baja de tasas de las Leliq de 22 puntos básicos, al finalizar en un promedio de 71,218 por ciento para un total adjudicado de $220.915 millones.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que en la rueda de menor volumen negociado de mayo, "la divisa norteamericana sufrió la baja más importante desde el 10 de mayo pasado".

El volumen negociado en el segmento de contado fue de u$s 638 millones.

Más allá de eso, del balance cambiario del Banco Central surgió que en abril se fugaron u$s 2.500 millones entre personas físicas e inversores institucionales. La cifra es menor que el mismo mes del año pasado, cuando se desató la corrida cambiaria. Pero es mayor que en marzo de 2019. También aumentó 30 por ciento la cantidad de personas que compró billetes: 1.090.000. La fuga des u$s 7 mil millones en el año y u$s 68 mil millones desde que asumió la presidencia Mauricio Macri.

La Bolsa porteña y los bonos en dólares subieron fuerte ayer, en medio de una fuerte caída del riesgo país y, en línea con los mercados externos. El índice S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) ganó un 2,95 por ciento.