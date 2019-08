El dólar cerró con calma en un día con poco volumen

El precio del dólar cedió algunos centavos para la venta minorista y cerró a $ 58 en Rosario. El mercado cambiario se encamina a cerrar su primera semana de relativa estabilidad, luego de la devaluación que activó el presidente Mauricio Macri tras las elecciones primarias. En una jornada tranquila, el Banco Central no tuvo que intervenir con ventas de las reservas.

En el segmento mayorista el dólar cerró a $ 55,09, siete centavos arriba de los valores anotados el miércoles, en una plaza que operó con el volumen el más bajo desde noviembre del año pasado, a excepción de los días coincidentes con feriados en los Estados Unidos. Se negociaron u$s 309,7 millones.

“La ausencia de grandes jugadores y las restricciones operativas derivadas de las normas adoptadas últimamente conforman un escenario de escasa actividad”, afirmó el operador Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

Por el lado de la oferta, el BCRA, por cuenta de Hacienda, dos subastas de venta en contado por un total de u$s 60 millones.

En el mundo, el dólar se debilitaba ayer mientras los inversores se preparaban para un anuncio o un comunicado de la Reserva Federal esta semana en el simposio de Jackson Hole, un evento que ayudaría a abordar el empeoramiento del panorama económico mundial. El presidente de la Fed, Jerome Powell, hablará hoy.

La tasa de Leliq que ofrece el Banco Central para renovar deuda en pesos fue ayer 74,979% y el monto total adjudicado fue de $ 268.243 millones.

Las reservas internacionales finalizaron en u$s 58.408 millones. Cayeron u$s 484 millones respecto del miércoles. Desde las Paso, bajaron u$s 7.416 millones. Y desde el último desembolso del FMI, u$s 9.800 millones.

Más compradores

La autoridad monetaria indicó en su informe cambiario mensual que la compra de dólares por parte de particulares sumó u$s 2.177 millones en julio. Es un 20% menos que en el agitado julio de 2018 y 46% más que en mayo.

La cantidad de compradores de billetes a través del mercado de cambios aumentó un 21% con respecto a junio, para superar el millón y medio de ahorristas.

En julio, las operaciones de billetes de individuos se concentraron en los estratos inferiores de monto por operador: el 69% fueron transacciones de hasta u$s10.000,

La entidad que dirige Guido Sandleris dio cuenta también que el mercado dejó un saldo comprador neto de u$s 2.269 millones, de los cuales u$s 1.260 millones fueron aportados por el Tesoro nacional y los restantes u$s 1.009 millones por el conjunto de entidades autorizadas a operar en cambios.

Las empresas del sector real fueron vendedoras netas de moneda extranjera por u$s 1.913 millones. Dentro de ese grupo, el principal sector con oferta neta fue el cerealero, con u$s 2.395 millones, 26% superior a igual mes de 2018. En cambio, el resto de las firmas realizaron compras netas poru$s 482 millones.

Por otra parte, según el BCRA, durante los cinco días posteriores a las Paso los depósitos en pesos a plazo del sector privado cayeron un 1,26%, mientras que en el mismo lapso el nivel de moneda local en cuenta corriente aumentó 4,12%.

Más hostil es el panorama de las imposiciones en dólares. “Los depósitos en dólares están bajando más que los depósitos en pesos, los retiros de los primeros tres días tras las elecciones primarias alcanzaron los u$s 1.000 millones”, señaló el analista Christian Buteler.

El índice accionario S&P Merval subió un ínfimo 0,02% a 27.982,96 unidades. Pero los títulos públicos no lograron reaccionar y volvieron a operar en terreno negativo. El riesgo país bajó 20 unidades, a 1.794 puntos básicos.

La plata del Fondo

Durante la jornada, el presidente Mauricio Macri confirmó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) volverá a la Argentina “la semana que viene”, mientras se mantiene la expectativa por el último giro que el organismo deberá hacer al país, de u$s 5.400 millones.

“El Fondo viene la semana que viene, estamos en contacto; el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza está trabajando; el equipo económico sabe lo que pasó; mi prioridad es cuidar a los argentinos”, expresó el mandatario durante su exposición en el Malba.

La visita de los enviados del FMI genera expectativa debido al acuerdo que el organismo firmó con el Gobierno y que ambas partes deberán revisar a la luz de las nuevas medidas económicas adoptadas por Macri tras la derrota en las elecciones primarias.

También apareció un informe del influyente Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés), consorcio integrado por banqueros, que asegura que el peso está 10% más barato de lo que debería.

En el documento difundido ayer que lleva la firma de Robin Brooks, Martín Castellano y Greg Basile, el IIF afirmó que tras la disparada del dólar del 12 de agosto último, ahora el peso argentino está “significativamente subvaluado”.

“Esto está por encima de nuestra estimación para la posición de equilibrio de Argentina, lo que significa que el peso ahora está significativamente”, afirmaron.