El dólar blue volvió a subir, superó los $1.200 y se acercó al récord: cuáles son los motivos

Este martes, el Banco Central (BCRA) compró u$s 189 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En lo que va de mayo, la autoridad monetaria lleva comprados u$s 2172 millones. De esta manera, desde el 13 de diciembre la entidad suma u$s 16.496 millones, con lo que las Reservas Internacionales se ubican ahora en u$s 29.060 millones.