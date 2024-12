El dólar blue quedó a un paso de cerrar la fecha con la cotización del mercado oficial

La mirada de los economistas

Leonardo Anzalone, director de Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec), aseguró que la brecha entre el dólar oficial y el paralelo se achicó, pero “a costa de enviar 20% de las exportaciones al CCL y reforzar el cepo”. Según Orlando Ferreres, la paridad teórica del dólar debería rondar los $ 1.605 en diciembre, un 60% por encima del oficial. Pese a esto, agregó: “La desaparición de la brecha cambiaria es un muy buen logro de corto plazo, pero su sostenibilidad está en duda sin cambios estructurales profundos”.

A su turno, el economista Federico Glustein añadió: “Probablemente esto indica que en cualquier momento saldremos de todas las trabas al acceso de divisas y además, con una buena cosecha, no tendremos necesidad de medidas como dólar blend”.

El desafío, dijo, “es el acuerdo con el FMI”. En estos momentos, una delegación de altos funcionarios de Economía se encuentra en Washington para avanzar en las negociaciones para un nuevo préstamo la entidad.

Uno de los frentes que preocupa es el creciente déficit del saldo de la cuenta de turismo, alentada por la apreciación del tipo de cambio, ya que es una fuente importante de demanda de dólares. La eliminación del impuesto del País profundizaría esta tendencia, ya que el dólar tarjeta o turista, que surge de la suma del dólar oficial con un recargo del 60% correspondiente al Impuesto PAIS y las percepciones de Ganancias y Bienes Personales, experimentará una baja a partir del 22 de diciembre.

Cuando se saque el impuesto, el dólar tarjeta quedará cerca de los $ 1.300 ó $ 1.350, es decir el valor del oficial más la percepción del 30% de Ganancias. Lo mantendría en lo más alto de la tabla de los valores de los distintos tipos de cambio que rigen en el mercado argentino, pues quedaría a casi $ 290 del mayorista, $ 250 del blue y a $ 240 del MEP.

El movimiento del mercado

La percepción de Ganancias busca proteger las reservas del Banco Central y favorecer el uso de opciones financieras como el dólar Bolsa para consumos en el exterior.

Por lo pronto, el Banco Central compró en la jornada u$s 239 millones, el monto más alto desde mediados de noviembre, para acumular en la semana un saldo neto positivo de u$s 445 millones. Las reservas brutas de la autoridad monetaria aumentaron en el día solo u$s 2 millones pero en el saldo semanal anotaron un incremento de u$s 1.323 millones, el balance más abultado desde septiembre, y cerraron en u$s 31.535 millones.

Los bonos en dólares rebotaron este viernes, pero no evitaron su segunda baja semanal al hilo y el riesgo país tocó un máximo de 14 jornadas, mientras que las acciones cotizaron con caídas en la Bolsa, luego de que el Banco Central (BCRA) bajara la tasa.