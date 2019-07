El dólar subió en el último día de la semana y se ubicó nuevamente por encima de los $ 43, aunque el balance semanal fue el de un recorte de 1,37%. También la tasa que paga el Banco Central por las Letras de Liquidez (Leliq) retrocedió hasta ubicarse por primera vez bajo la marca del 60% anual. El riesgo país también se redujo, inducido por el ingreso de divisas para participar de la bicilceta financiera. La contracara de este veranito es la caída de las reservas, que ayer perforaron el piso de u$s 64 mil millones.

Los bonos de deuda argentina mostraron mejoras más marcadas que impactaron en el riesgo país. Este indicador cerró 787 puntos básicos y en la semana perdió 42 puntos básicos.

Luego del feriado por el día de la independencia de Estados Unidos, Wall Street retomó su actividad bursátil y cerró a la baja. Fue porque se dieron a conocer sólidos datos de empleo en Estados Unidos, lo que bajó las expectativas sobre una política monetaria más flexible por parte de la Reserva Federal (FED). El Dow Jones retrocedió 0,2%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq cerraron con una baja de 0,2% y 0,1%. A pesar de estos datos, la Bolsa neoyorquina culminó la semana con ganancias generalizadas de hasta 2,44%.

En su informe semestral al Congreso, el presidente de la FED, Jerome Powell, reiteró que el organismo está abierto a considerar un recorte de su tasa de interés de referencia, debido a la menor actividad económica. Pero después de conocerse esa exposición, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que se crearon 224.000 empleos en junio, un dato alentador.

El buen dato de nuevos empleos de este mes contrarresta con el freno registrado en mayo, cuando los 75.000 puestos de trabajo creados generaron preocupación por un posible debilitamiento del mercado laboral.

No obstante, la economía estadounidense continúa en un nivel próximo al pleno empleo, y la creación de 224.000 nuevos puestos de trabajo muestra la recuperación del dinamismo, por encima de las perspectivas de los analistas, que habían anticipado unos 170.000.

En Argentina, el dólar minorista cortó una racha de seis bajas consecutivas y se volvió a ubicar por encima de los $ 43. En el mercado mayorista, la divisa, que había arrancado la jornada con una marcada suba, cerró con un leve ascenso de cuatro centavos a $ 41,85.

“Se nota la poca necesidad de dólares, los inversores privados siguen ingresando divisas para el carry trade, en medio de un mercado cambiario previsible y en baja”, comentó un operador. Desde ABC Mercado de Cambios, explicaron que “hoy no es negocio atesorar en esa moneda, solamente se la utiliza para pagar giros al exterior”. Prueba de ello es que el BCRA licitó los primeros u$s 30 millones a $ 41,9574 y los segundos a $ 41,8336.

Leliq

Con el aval del Banco Central, la tasa de Leliq perforó este viernes el 60% y marcó su menor nivel en 4 meses. La autoridad monetaria convalidó un rendimiento promedio de 59,895%, 50 puntos básicos menos que el jueves.

El total adjudicado fue de $ 246.590 millones y a partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $ 4.465 millones.

No es lo único que baja en el mercado financiero. Las reservas brutas del Banco Central bajaron este viernes u$s 353 millones a u$s 63.739 millones.