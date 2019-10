Las cuentas públicas nacionales cerraron con un déficit primario de $ 25.368 millones en septiembre, pero nueve meses del año alcanzaron un superávit, antes de intereses, de $ 22.892 millones. Es decir, un 0,1 por ciento del PBI. Cuando se computa la deuda, el sector público pasa a un rojo de $ 456.091 millones, 2,1 por ciento del producto.

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, presentó los números fiscales de septiembre, durante una conferencia de prensa en la que además aseguró que el gobierno no estudia nuevas medidas de control cambiario.

Respecto de las cuentas fiscales, el ministro subrayó que en el acumulado de 2019 se logró superávit fiscal primario por primera vez desde 2011. Merced al fuerte ajuste de gasto primario acordado con el FMI, el superávit fiscal antes de intereses llegó al 0,1 por ciento del PBI, cuando un año atrás había un rojo del 1 por ciento del PBI. Cuando se computan los compromisos de deuda, el déficit financiero llega al 2,1 por ciento del PBI. Se espera que esa relación llegue al 3,3 por ciento al final del año. Igual, significa una baja de 0,5 puntos en relación al año pasado.

En septiembre, las cosas se complicaron. Las cuentas públicas registraron un déficit fiscal primario de $ 25.368 millones, un aumento del 11 por ciento respecto de igual mes de 2018 aumento de 11 por ciento en términos nominales. Los recursos totales crecieron 45,7 por ciento en términos interanuales y los gastos primarios, que tuvieron un incremento de 42,5 por ciento.

En septiembre, los recursos no tributarios crecieron 81,2 por ciento. Se destacaron los ingresos de capital, impulsados por la transferencia por parte del FGS a la Ansés.

Las prestaciones sociales tuvieron un crecimiento de 51,9 por ciento. Sobresalió sobresalió el crecimiento en las jubilaciones y pensiones (56,7 por ciento.) producto de la aplicación del aumento de 12,22 por ciento en los haberes.

El gasto de capital tuvo un incremento de 35,9 por ciento interanual (una baja si se compara con la inflación).

Por otra parte, los intereses mostraron un crecimiento de 54,1 por ciento. Así, el resultado financiero de septiembre, que contempla los pagos de deuda pública, resultó negativo en $ 76.224 millones, un incremento interanual del 36,5 por ciento en términos nominales.

La deuda

Durante su alocución, el ministro intentó relativizar la responsabilidad de la administración de Mauricio Macri en el proceso de endeudamiento que terminó en el virtual default argentino, que durante un año y medio fue disfrazado por el acuerdo con el FMI, y que el mes pasado comenzó a oficializarse con el reperfilamiento.

Lacunza dijo que en 2015, el gobierno recibió un stock de deuda de u$s 240.700 millones, mientras que a septiembre de 2019 se ubica en u$s 310.800 millones. Dijo que esa cifra representa el 68 por ciento del PBI pero alucinó que si al principio del mandato se hubiera recibido "una situación fiscal distinta", hoy ese porcentual se ubicaría en 32 por ciento del PBI.

La afirmación es incomprobable. Más concreto es que, tanto las cuentas de inversión del Estado nacional, como los prospectos de deuda emitidos por la propia administración Macri, como el Indec y los centros de estudios especializados, como Asap, coinciden en señalar que el rojo fiscal primario en el último año del gobierno anterior fue del 1,89 por ciento del producto en el nivel primario y del 3,7 por ciento en el cálculo total (con intereses). Un registro que no era muy distinto al de la mayoría de los países del mundo.

Cuatro años después, el rojo total no es mucho menor, con la diferencia que se disparó la participación de la deuda en el mismo. Un compromiso mucho más inmanejable.

Lacunza negó que los u$s 45.000 millones que recibió la Argentina en préstamos del FMI se hubieran fugado y argumentó que la deuda neta cayó u$s 10.000 millones durante el mismo período. En realidad, la devaluación, y ahora también el reperfilamiento, licuaron parte del componente en pesos de la deuda. Además, se usó plata del Fondo para pagar deuda, ante la imposibilidad de cancelarla con recursos propios. Pero el pasivo externo aumentó.

Más allá de los discurso, el ministro viajará a Washington para pedir a directivos del Fondo que liberen el desembolso de u$s 5.400 millones del stand by. Admitió que "no está prevista una definición".