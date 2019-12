El default y los superávit gemelos

La gestión de Mauricio Macri deja una pesada herencia de endeudamiento externo, con el acceso al crédito externo privado y de organismos internacionales prácticamente agotados. Ante esa situación, los economistas de las diversas corrientes ortodoxas o heterodoxas plantean la necesidad de una reestructuración. El debate es entonces, ¿qué tipo de reestructuración debe realizarse?

Al respecto, la capacidad de obtener quitas de capital e interés o de extender los vencimientos, depende de las posiciones relativas de fuerza que tiene Argentina y sus acreedores a la hora de sentarse a negociar. En ese sentido, algunos economistas vinculados al establishment financiero, plantean una urgencia por resolver rápidamente la problemática que no se condice con la situación macroeconómica del país.

Si la situación de "default" de hecho en que se encuentra nuestra economía se formalizará, la postergación de los pagos de intereses y de capital facilitaría consolidar superávits fiscal y externo. En efecto, la proyección presupuestaria plantea un superávit primario y el balance externo cerraría positivo en unos u$s 500 millones en ese escenario. Es decir, permitiría reeditar los superávits gemelos que fueron la clave macroeconómica de Néstor Kirchner para generar un proceso de crecimiento económico tras la crisis de la convertibilidad.

En 2020, los pagos entre capital e intereses al sector privado ascienden a unos u$s 36.000 millones durante 2020, de los cuáles u$s 20.532 millones son vencimientos en moneda extranjera. A ello se suman vencimientos de capital e interés con organismos multilaterales, posiblemente renovables, por u$s 4.242 millones y el swap chino de u$s 18.000 millones (cuya renovación debe modificar una cláusula que lo ataba a la vigencia del acuerdo con el FMI).

Respecto a la deuda de corto plazo concentrada en Letes, Lecap, y Lelink, implican pagos por capital e intereses por u$s 18.588 millones en 2020, con el 50 por ciento de los vencimientos concentrados en el primer trimestre. Por eso, un nuevo reperfilamiento aparece como necesario, si se decide avanzar en una estrategia de reestructuración paso a paso.

Dentro de los vencimientos de 2020, el peso de los bonos bajo legislación local es mayoritario, permitiendo una reestructuración de fácil implementación, como quedó de manifiesto con el reciente reperfilamiento.

En el caso de los títulos bajo ley extranjera, las Cláusulas de Acción Colectiva facilitan llegar a acuerdos sin la exigencia de tener que contar con el beneplácito del 100 por ciento de los acreedores, a diferencia de las reestructuraciones hechas anteriormente.

Por otro lado, los precios actuales de la deuda argentina brindan posibilidades de recompra, especialmente los bonos que tienen pagos de capital en el corto plazo y cotizan entre el 45 y 56 por ciento de paridad. A través de organismos públicos podrían realizarse compras de títulos como Bonar 20 y Bonar 24 que vencen en un plazo cercano y cotizan muy por debajo de su valor nominal, implicando un importante ahorro fiscal y de divisas hacia el futuro.

Andrés Asiain / Director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz