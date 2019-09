El costo de patear las letras es de 1.500 millones de dólares

El costo de la postergación de vencimientos de la deuda de corto plazo que anunció el gobierno ascenderá a casi u$s 1.500 millones, informó ayer la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Se trata de los intereses adicionales que deberá enfrentar el erario público por la decisión del ministro de pagarles a los tenedores institucionales sólo el 15% de los vencimientos de las Letras del Tesoro (Lelink, Lecap, Lecer, Letes) en tiempo y forma, el 25% a los 3 meses y el resto a un plazo de seis meses.

De acuerdo a la información publicidad en el diario digital “La Política On Line”, el reperfilamiento invirtió la carga de los vencimientos: hasta el anuncio del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, el 77% de los pagos debía realizarse en 2019; con el nuevo esquema, el 72% se cancelará en el 2020.

Así, la cantidad de vencimientos de la deuda de corto plazo en manos de acreedores privados se reduce de los u$s 15.283 millones a los u$s 5.977 millones de dólares, lo que representa un ahorro de u$s 9.300 millones este año.

En cambio, el año próximo la deuda de corto plazo _que bajo el esquema original era de u$s 4.665 millones_ pasará a ser de u$s 15.443 millones. Es decir, el monto ahorrado en 2019 y un adicional de 1.472 millones de dólares por causa de los nuevos intereses que genera el reperfilamiento del 85% de los compromisos.

La estimación considera los títulos en manos privadas, asumiendo que los vencimientos intra-sector público se refinancian.