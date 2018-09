El concejal Miatello se anotó para pelear por la Intendencia

El peronismo rosarino tiene otro candidato a intendente: el concejal Osvaldo Miatello. "Sí, voy a ser candidato a intendente por el peronismo", dijo el edil.

"Me preguntaba si era oportuno en tiempos de crisis económica hablar de candidaturas, pero me parece que sí. A la ciudadanía hay que decirle que será la política la que va a resolver los problemas. Y tenemos que decirle a la sociedad qué es lo que vamos a hacer en caso de que nos elijan para conducir la Municipalidad de Rosario", sorprendió Miatello, calzándose ya los guantes de postulante de cara a los comicios del año próximo.

"Pienso en un peronismo abarcativo, amplio. Creo que no hay que ser sectario; no excluyo a nadie. Siempre que el peronismo articuló un frente electoral tuvo buenos resultados. Seguramente vamos a tener con Roberto Sukerman un candidato que responde al kirchnerismo, con sus luces y sombras. Aun en el mejor momento, el kirchnerismo no pudo cuajar en Rosario", agregó.

Semanas atrás Sukerman había adelantado su decisión de pujar por la Intendencia, algo que ahora se completa con Miatello. "La propuesta debe incluir al kirchnerismo pero también a los otros sectores del peronismo que se han visto bastante fuera de la discusión. Tardamos en comprender las Paso, porque venías acostumbrados a la ley de lemas", agregó Miatello.

Para él, "ahora estamos en un momento muy especial. En la provincia tendríamos una muy buena oferta electoral con Omar Perotti, y con María Eugenia Bielsa, si se lanzara. Los dos son muy buenos candidatos, más lo que pueda sumar Unidad Ciudadana".

Miatello descartó al posibilidad de un frente electoral con el socialismo, como alguna vez propuso Ciudad Futura, y apuntó a recrear la identidad del peronismo rosarino, que no puede ganar la Municipalidad local desde 1973.

En ese sentido, las primarias le dieron al peronismo, en 2015 y 2017, la chance de no dividirse en las elecciones generales con la competencia en las Paso, algo que podría suceder en 2019 si alguno de los sectores en pugna decide no jugar dentro de la estructura del Partido Justicialista.

