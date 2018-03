El Banco Central desplegó ayer una agresiva intervención en el mercado cambiario y desembolsó 413 millones de dólares para frenar la escalada de la divisa norteamericana. De esta forma, si se computan todas las intervenciones realizadas desde el lunes de la semana pasada, el BCRA se desprendió en total de 935 millones de dólares.

Durante la rueda de ayer, finalmente, el dólar minorista cerró con una baja de 8 centavos y quedó en $ 20,53 para la venta en las casas de cambio porteña, en un mercado que negoció operaciones por casi 1.100 millones de dólares.

De acuerdo con las cotizaciones promedio publicadas por el Central, el billete norteamericano arrancó la jornada a $20,66, para bajar a $20,60 a las 13 y terminar con una tendencia descendente. En las casas de cambio rosarinas la divisa cerró a $20,55.

Un dato que inquietó al mercado tuvo que ver con la fuerte actividad que se registró ayer. El volumen negociado en el segmento de contado superó los 1.091 millones de dólares, la segunda marca más alta del año y en el mercado de futuros sólo se registraron 2 millones.

Los precios registrados en el inicio de la operatoria encendieron las señales de alarma en la autoridad monetaria y por eso salió rápidamente a apuntalar la oferta de billetes para cortar la tendencia alcista.

El valor más alto del billete se registró el 7 de marzo pasado cuando cerró a $20,69, tres centavos por encima de los 20,66 pesos que tocó al inicio de esta jornada.

"Una fuerte y agresiva intervención del Banco Central derrumbó la cotización del dólar mayorista desde máximos en 20,389 pesos hasta mínimos en 20,19 por unidad", explicó el operador cambiario Gustavo Quintana.

La plaza minorista se movió al ritmo impuesto por el mercado mayorista, donde el billete retrocedió 16 centavos, al cotizar a 20,21 pesos.

En el mercado de futuros del Rofex se operaron 642 millones, de los cuales el 30 por ciento se operó para fin de mes a 20,37 pesos, con una tasa implícita del 21,08 por ciento y el plazo más largo fue diciembre, que cerró a 23,97 pesos a una tasa del 20,9 por ciento.

En el mercado ilegal, el blue subió tres centavos a 20,85 pesos.

Al parecer, la seguidilla de intervenciones del Banco Central llegaron para quedarse. Algunos analistas especulan con que la menor cosecha impactará sobre las liquidaciones de divisas en el mercado mayorista y eso obligaría al organismo monetario a tomar una posición mucho más activa en la plaza financiera y cambiaria.

Por otro lado, en el mercado ya se descuenta que el dólar dejó de tener libre flotación y el Banco Central sale a intervenir para "recordar" que hasta que la inflación no de señales de estar aflojando, tiene "precio administrado".

El ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian y el economista ultraliberal Miguel Angel Broda coincidieron ayer en que la nueva meta de inflación del 15 por ciento prevista por el gobierno está "muerta, es de cumplimiento imposible".

Broda dijo que esa meta inflacionaria es de "cumplimiento imposible", y recomendó cambiar la del 2019, en el marco del año electoral que se viene".

"La inflación será un 30 por ciento mayor que la meta", dijo Broda, quien estimó que se ubicará entre el 20 por ciento y 21 por ciento, y señaló que el tipo de cambio "va a moverse al ritmo de la tasa de inflación".

El economista desaconsejó que el gobierno adopte un "tipo de cambio fijo: no se puede tener nada nominal fijo con una inflación del 20 por ciento".

Por su parte, Melconian advirtió que la meta de inflación del 15 por ciento "murió el día que nació", y recomendó "no tentarse en clavar el dólar a 20 pesos" para contener los precios. "El nivel de actividad es modesto, pero debiera continuar; la inflación no va a ser 15 por ciento, pero debiera seguir bajando; el tipo de cambio no debiera atrasarse".

Nuevo director que podría ser presidente

El economista Vladimir Werning, subsecretario de Coordinación y Análisis Económico de la Jefatura de Gabinete, podría convertirse en los próximos días en director del Banco Central.

El cambio de dependencia circula desde hace varios días por ámbitos del gobierno nacional, ya que el ex ejecutivo de JP Morgan podría convertirse en presidente del Banco Central. Cada día es más intenso el rumor sobre la salida de Federico Sturzeneguer como titular de la autoridad monetaria.

Werning, quien se desempeñó como director Ejecutivo para América Latina del banco JP Morgan, es defensor del "gradualismo" económico, y cree que en 2020 la Argentina podrá lograr una inflación de 5% anual. Además, estima que es clave que la economía argentina crezca a un ritmo del 3% anual hasta 2023.