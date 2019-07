El Banco Central de la República Argentina (BCRA) retocó ayer su política monetaria como parte de la estrategia para quitar presión al mercado del dólar, que volvió a ser fuertemente demandado desde principios de la semana pasada. Merced a un fuerte aumento de las ventas en el mercado de futuros, la cotización de la divisa se mantuvo estable respecto del cierre del viernes pasado. Las reservas volvieron a sufrir una importante merma. La Bolsa porteña se hundió 3,6 por ciento y tocó el nivel mínimo en seis semanas.

Al inicio de la jornada, el Banco Central anunció la flexibilización de la evaluación de las metas de base monetaria, que hasta ayer se hacía mensualmente. El objetivo, según dijo el Comité de Política Monetaria (Copom), es evitar eventuales disrupciones que se hubiesen generado con la evolución de los encajes bancarios, que durante el actual mes se están integrando por un monto mayor al requerido para el bimestre. La consecuencia hubiera sido una menor integración en agosto.

Además, al BCRA le quedaba muy poco tiempo, apenas ocho días hábiles, para absorber cerca de $ 100.000 millones que entraron en circulación por la mayor demanda estacional de pesos y por compras de dólares realizadas directamente al Tesoro. Si decidía mantener la meta mensual, debía subir fuertemente la tasa para luego volver a bajarla en agosto. Por eso por usar ahora el promedio bimestral para determinar el cumplimiento de la meta de base monetaria en este período. Así, se mantendrá en $ 1,343 billón.

Para que ese relajamiento no genere expectativas de expansión, el Copom tomó otras dos decisiones orientadas a fortalecer la restricción monetaria: elevó 3 puntos porcentuales los encajes remunerados de los bancos y mantuvo la tasa mínima de las Leliq en 58 por ciento hasta tanto se conozca, a principios de agosto, el dato de inflación de julio.

La suba de los encajes remunerados busca "mejorar la transmisión de la tasa de Leliq a la tasa que reciben los ahorristas", dijeron desde el Central. La semana pasada, los retornos de los plazos fijos perforaron el techo del 50 por cientoy anotaron en promedio una baja más pronunciada que la merma registrada en las Leliq. La suba de encajes remunerados busca revertir esa ecuación.

Los cambios anunciados ayer tuvieron la rápida aprobación del vocero del organismo, Gerry Rice. "El FMI apoya los ajustes técnicos del Banco Central a su marco monetario", concluyó el funcionario.

El paso posterior a los retoques de la política monetaria fue convalidar una suba de de siete puntos básicos en las tasas de Leras de Liquidez (Leliq), luego de varias semanas de descenso. Ese precio quedó en un promedio de 58,777 por ciento para un total adjudicado de $ 232.466 millones. A partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $ 46.100 millones.

Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma, señaló que en la licitación de las Leliq hubo una "fuerte absorción, con una pequeña suba de la tasa en el margen" y agregó que de esta manera se "cortó una racha de trece bajas consecutivas de tasas".

El Banco Central volvió a intervenir fuerte en el mercado de futuros para contener las expectativas de suba de la divisa. En el Rofex se operaron u$s 1.431 millones, 58 por ciento más que el viernes pasado.

El volumen negociado en el segmento de contado fue de u$s 858 millones, y en los mercados de futuros MAE se hicieron u$s 87 millones. En el mercado de dinero entre bancos continúa operándose al 58 por ciento. En swaps cambiarios se pactaron u$s 162 millones.

Por su parte, , el Ministerio de Hacienda dispuso la ampliación de la emisión de las Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos (Lecap) con vencimiento el 11 de octubre próximo por un monto de hasta valor nominal original $ 12.000 millones. También determinó la emisión de esas mismas letras para ser suscriptas a la par por el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte (FFSIT), por un monto de hasta valor nominal original $ 1.000 millones.

En el mercado accionario, el S&P Merval de la Bolsa porteña se hundió 3,6 por ciento y cayó a mínimos de seis semanas. Hubo papeles que papeles se desplomaron hasta 6,2 por ciento en el sector energético y financiero.

El índice líder de Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) cayó a 38.729,98 unidades, luego de perder un 6,1 por ciento la semana pasada y anotar un nivel máximo histórico de 43.292,62 puntos a inicios de mes.

La incertidumbre en los mercados de referencia no ayudan. Las expectativas están centradas sobre las decisiones de política monetaria de los dos principales bancos centrales del mundo, ya que los mercados buscarán saber cuán expansivos podrían ser tanto el BCE (Europa) esta semana como la FED (Estados Unidos) a finales de mes.

Riesgo y reservas

El riesgo país argentino, medido por el banco JP Morgan, subió 784 puntos básicos.

Las reservas internacionales del Banco Central finalizaron en u$s 68.330 millones. Cayeron u$s 268 millones menos respecto del viernes.