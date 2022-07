El dólar marginal bajó $ 16 ayer en una jornada en la que la plaza cambiaria se mostró más calma y el Banco Central cerró con un saldo comprador de u$s 100 millones, que se suman a los u$s 45 millones adquiridos el viernes. El índice S&P Merval subió 4,96%, impulsado por compras de oportunidad y a contramano de los índices de referencia que cerraron la sesión con resultados mixtos.

En el mercado oficial de divisas, la cotización del dólar cerró en $ 137,30, con una suba de 69 centavo. En el segmento ilegal, registró una sensible baja de $ 16 frente a la rueda previa, a un promedio de $ 322 por unidad. En el bursátil, el contado con liquidación (CCL) cedió 0,1%, a $ 325,99; mientras que el MEP subió 1,4%, a $ 319,63. En tanto, el precio mayorista registró un aumento de 66 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $ 130,40.

En Wall Street, las acciones cerraron una jornada agitada que dejó a los principales índices bursátiles con leves altibajos, lo que demuestra la volatilidad del mercado frente a la reunión de la Reserva Federal (Fed) que se inicia hoy de la cual se espera una suba de tasas.

El Dow Jones subió 0,3%, el S&P 500 ganó 0,1% mientras que el Nasdaq bajó 0,4%. La economía de EEUU se está desacelerando, pero la contratación saludable muestra que aún no está en recesión, dijo ayer la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Algunos economistas pronostican que el PBI puede caer por segundo trimestre consecutivo. La economía cayó 1,6% entre enero y marzo.

El precio del petróleo subió en Nueva York como consecuencia de los temores de los inversores a una mayor escasez de suministros. El barril WTI subió 2,1% y se pactó en u$s 96,70, mientras que el Brent ganó 1,7% y se negoció en u$s 105. Pese a la perspectiva más sombría, los mercados de crudo están valorando con notable fortaleza los barriles físicos y algunos compradores en Asia pagan primas de más de 20 dólares por unidad, lo que indica que las refinerías están dispuestas a abonar más para asegurarse los suministros.

En el mercado de granos, las cotizaciones cerraron con subas. Los principales soportes los dieron los reajustes de posiciones de fondos de inversión y algunas dudas sobre la supuesta reactivación de las exportaciones ucranianas.

De esta forma, la soja escaló u$s 14,15 hasta los u$s 541,23 la tonelada para el contrato agosto, el maíz aumentó u$s 6,20 hasta u$s 228,34 la tonelada y el trigo subió u$s 4,04) a u$s 282,93 la tonelada.

En Argentina, el sector agroexportador liquidó u$s 19.100 millones en ventas al exterior hasta junio, una cifra récord para la Argentina, y aún quedan en condiciones de exportar cerca de u$s 21.400 millones en trigo y soja. “Quedan en condiciones de exportar unas 15 millones de toneladas de maíz y 30 millones de soja que se irán vendiendo en la medida que sus dueños necesiten pagar, priorizando el maíz que está intervenido”, señaló Dante Romano, profesor del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, en su último informe sobre perspectivas del sector agro.