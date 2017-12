El Bitcoin vive su momento de gloria

El precio del Bitcoin superó el nivel de los 11.000 dólares y algunos expertos dicen que podría subir aún más. La moneda virtual más popular del mundo _que permite a las personas comprar bienes y servicios e intercambiar dinero sin involucrar a bancos, emisores de tarjetas de crédito y otras terceras partes_ vive su momento de gloria. La criptomoneda aumentó más de 940 por ciento desde enero, cuando valía 961 dólares.

Sin embargo, el escenario de las criptomonedas está dividido entre los que miran con buenos ojos y los que advierte que puede explotar la burbuja. Por un lado, el Nasdaq, la Bolsa de valores de las empresas tecnológicas de Nueva York, planea introducir futuros de Bitcoin en el segundo trimestre de 2018, según informó la agencia financiera Bloomberg.

El viernes el gobierno de Estados Unidos dio luz verde a dos operadores financieros para operar mercados a futuro de Bitcoin (que aún no está regulada en ese país), después de que aquellos aseguraran que la criptomoneda no infringe la ley, informó la prensa especializada. Se trata de los mercados de derivados CBOE y CME (este último comenzará a operar futuros de Bitcoin el 18 de diciembre), que obtuvieron el visto bueno de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos estadounidense (CFTC, por sus siglas en inglés), y se comprometieron ayudar al organismo a vigilar el mercado, informó Bloomberg.

Tras el anuncio, el precio del Bitcoin aumentó y se ubicó en torno a los 10.600 dólares, con un crecimiento superior al 10 por ciento en las últimas 24 horas.

No obstante, a pesar del entusiasta movimiento bursátil las monedas virtuales han sido objeto de un debate acalorado este año. En JP Morgan Chase dijeron que es un "fraude" y algunos expertos consideran que puede ser una peligrosa exageración del mercado.

El ganador del premio Nobel de Economía en 2013, Robert J. Shiller, vaticinó que el Bitcoin podría repetir el colapso del mercado bursátil estadounidense que precedió a la gran depresión del 30. Por su parte, el también galardonado Joseph Stiglitz considerara que la criptomoneda debería prohibirse.

"No sé dónde va a parar", sostuvo Shiller durante una conferencia en Lituania, y vaticinó que el precio de la divisa "va a ir hacia arriba, al igual que el mercado de valores en la década de 1920. Llegaremos a 1929 con el tiempo. Pero luego no irá a cero, bajará".

Un poco de historia

El Bitcoin fue lanzado en 2009 por una persona o grupo de personas que operaban bajo el nombre de Satoshi Nakamoto y lo adoptó un pequeño conjunto de entusiastas. Nakamoto desapareció del mapa cuando la moneda virtual comenzó a ganar atención.

Los Bitcoins son básicamente códigos informáticos que se firman digitalmente cada vez que cambian de dueño. Las transacciones pueden hacerse de forma anónima, lo que vuelve a esta moneda popular entre los libertarios, además de los especuladores y criminales.

Sí, hasta cierto punto. Las transacciones y cuentas pueden rastrearse, pero no necesariamente a los dueños. Sin embargo, los investigadores pueden dar con ellos cuando traten de cambiar sus Bitcoins por monedas comunes.

Medio de pago

Algunos negocios se han subido al tren del bitcoin debido al furor causado en los medios, aunque todavía es limitado para las compras. La tienda en línea de ventas minoristas Overstock.com es una de las empresas que los acepta. Microsoft los acepta como forma de pago para sus plataformas Xbox y Windows Store.

También ya está disponible la posibilidad de tomarse un rico café en el bar El Cairo y pagarlo con esta moneda virtual. Maximiliano Cañellas y Bernardo Corti están al frente de Cryptologic Law & Fintech y son quienes diseñaron la pasarela de pago para cobrar con Bitcoin.

Aunque la moneda todavía es tema de debate entre algunos inversionistas, Wall Street está empezando a desarrollar productos relacionados.

Cada Bitcoin llegó a valer 11.500 dólares el jueves pasado antes de bajar a 9.400 en el día, de acuerdo con CoinDesk, un sitio en internet que monitorea el precio. A principios de año costaba 1.000 y a comienzos de noviembre valía 22 por ciento menos. También aumentó su nivel de capitalización, que alcanzó los 168.963 millones de dólares y luego descendió hasta los 167.804 millones, una cifra muy superior a la de 15.445 millones que registraba en enero último.

Los especialistas atribuyen el aumento de la cotización a la creciente popularización _y el consiguiente aumento de la demanda_ así como a la expectativa que genera el hecho de que cada vez sean más los bancos que y organismos que se suman al sistema.

Daniele Bianchi, profesor de finanzas en la Facultad de Economía Warwick en Inglaterra, dijo que los aumentos de precios se deben al crecimiento de la demanda a medida que las operaciones se vuelven más profesionales y abiertas al público en general. Cree que las llamadas criptomonedas han "llegado para quedarse" y que la conciencia entre los inversores las ha convertido en una inversión en sí mismas más que un simple medio de pago on line.

Sobre los temores que sobrevuelan a posibles inversores que ven en la criptodivisa un negocio incomprensible, Franco Amati, cofundador de Bitcoin Argentina y Espacio Bitcoin, consideró que "si alguien no está seguro, está bien que no invierta en algo que no comprende".

Sin embargo, "cuando algo se vuelve muy masivo, la gente igual invierte en activos que no entiende", continuó, y sostuvo que "mucha gente aún cree que el dólar está respaldado en el oro".

Esto "es una demostración de una tecnología disruptiva, lo que no quita que haya correcciones. Pero no lo llamaría burbuja, porque eso implicaría que explote y no vuelva más. Y de las correcciones el Bitcoin siempre volvió".

En el mismo sentido, el analista técnico de mercados financieros Carlos Maslatón consideró que "los mercados de cualquier tipo son necesariamente la intercalación de períodos alcistas y períodos bajistas, como hechos dinámicos que se necesitan y se suceden mutuamente".

"Mi opinión es que el bitcoin desarrolló un primer ciclo alcista entre el año 2010 y el año 2013. Ese primer período fue corregido a la baja entre 2014 y parte de 2015. Tras lo cual, se inició un nuevo ciclo alcista que es el que ahora estamos transitando,", sostuvo.