El Banco Central (BCRA) intervino una vez más en el mercado cambiario y durante la rueda de ayer vendió 187,5 millones de dólares de las reservas para frenar la suba del dólar. Con esta movida, la autoridad monetaria logró borrar la ganancia de 7 centavos que había acumulado el dólar mayorista, que quedó a $ 20,20, los mismos niveles de cierre del pasado viernes.

En dos semanas, el Central acumuló ventas por 1.122,5 millones de dólares con el propósito de apuntalar la demanda y evitar una suba del billete que termine presionando sobre los precios. Desde el lunes 5 de marzo que la autoridad monetaria interviene activamente el mercado cambiario.

Sólo el viernes pasado, la entidad se desprendió de 413 millones de dólares, la intervención más elevada durante un sólo día.

En el mercado minorista, el dólar cotizó a $19,98 para la compra y $20,54 para la venta en la city porteña, un centavo más que el viernes último. En Rosario la divisa norteamericana cerró a $20,20/$20,55.

El volumen operado en el segmento de contado se mantuvo elevado y llegó a 967,5 millones de dólares y en futuros MAE se hicieron 16 millones.

"El dólar mayorista sigue siendo dominado por ventas del Banco Central", señaló el su informe diario Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.

"Hasta que no aparezcan los dólares del campo y ante una demanda consistente de dólares por parte de inversores, el BCRA mantendrá su participación en el mercado en la búsqueda de lo que desde el comienzo de la gestión de Federico Sturzenegger, se denominó flotación administrada", dijo Christian Buteler y aclaró que en esa flotación administrada el BCRA estima una franja con máximos y mínimos.

"Hoy el techo de la divisa parece estar entre los 20,50 y 20,60 pesos", apuntó.

"Máximos en $ 20,28 y mínimos en $ 20,20 señalan el recorrido que tuvo el dólar en el segmento mayorista en la primera rueda de la semana. Nuevamente el BCRA acomodó el precio con ventas en el sector donde operan los grandes jugadores", indicó el operador Gustavo Quintana.

Con esta participación en el mercado, destinada a marcar el punto de equilibrio del billete, el dólar mayorista cerró a 20,10 pesos, sin cambios con relación al viernes.

Aunque el Banco Central pregona permanentemente que el valor del dólar depende del mercado, lo cierto es que el valor de cotización actual parece ser el punto de equilibrio para las autoridades de la entidad monetaria.

"El mercado de cambios le va tomando el pulso a las intervenciones del BCRA", apuntó Fernando Izzo, y agregó que las ventas de ayer lograron revertir la suba de hasta 8 centavos en el tipo de cambio.

Hoy "el BCRA va a tener que hacer frente a nuevas estrategias de los operadores, ante la nueva licitación de Lebac en la que vencen 520.000 millones de pesos y se estima que la tasa de corte sin cambios en 26,75 por ciento", recordó.



