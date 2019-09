Hacha y tiza. El Banco Central intervino ayer en el mercado cambiario. Intenta que el dólar no se dispare.

Hacha y tiza. El Banco Central intervino ayer en el mercado cambiario. Intenta que el dólar no se dispare.

El Banco Central reapareció luego de tres días de ausencia y limitó la suba del precio del dólar, en el inicio de una nueva semana en el mercado cambiario. Al mismo tiempo, aumentó la tasa de Leliq a 85,98 por ciento. Las acciones de la Bolsa porteña cortaron una seguidilla de subas y el panel líder bajó más de 2 por ciento, arrastrado por las acciones energéticas. Los bonos en dólares suben por compras a precios de liquidación. Los analistas y operadores están atentos a las negociaciones para destrabar el desembolso de u$s 5.400 millones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI). Trascendió que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, viajará a Estados Unidos a fin de mes y podría entrevistarse con funcionarios del organismo.

En la city porteña, el dólar para la venta al público subió 13 centavos, en tanto en el segmento mayorista la divisa avanzó 20 centavos y finalizó a $ 56,02 pese a que el Banco Central reapareció, luego de tres días de ausencia, con intervenciones en el mercado.

Los operadores del mercado local destacaron que la presencia de la entidad que conduce Guido Sandleris sirvió para contener el incremento en la cotización del dólar.

En cuanto a la tasa de política monetaria, el BCRA convalidó ayer una suba de 15 puntos básicos respecto del cierre del viernes. al finalizar a 85,983 por ciento. El total adjudicado fue de $ 245.699 millones y a partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $ 924 millones.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, explicó que la divisa norteamericana operó "algo más entonada" y se recuperó, con leve exceso, de la baja del viernes pasado.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 532 millones. En el mercado de futuros Rofex, se operaron u$s 153 millones, un 25 por ciento menos.

Las reservas del Banco Central retrocedieron ayer u$s 307 millones, y quedaron en u$s 50.641 millones.

Acciones bajan, bonos suben

Luego de tres alzas consecutivas, el panel líder de acciones que cotizan en la Bolsa de Comercio porteña bajó ayer un 1,75 por ciento. El índice S&P Merval bajó presionado por acciones energéticas y agropecuarias.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos mostraban una mejora sostenidos por compras especulativas especialmente en las emisiones dolarizadas.

El Bonar 2024 saltó un 10,5 por ciento y el Bonar 2020 un 3,6 por ciento; mientras que los títulos cotizantes en pesos operan con resultados mixtos.

El índice de riesgo país elaborado por el banco JP Morgan cerró ayer en 2.053 puntos básicos, luego de rozar la semana pasada niveles de 2.600 puntos.

De acuerdo a un artículo publicado ayer por el Financial Times (FT), muchos fondos de inversión consideran que los precios de los activos argentinos "están en un buen valor para la compra y hay inversores que sostienen que el mercado reaccionó de manera exagerada ante el panorama económico surgido luego de las Paso".

El FT remarcó que "algunos dicen que el mercado reaccionó de manera exagerada". Robert Gibbins, el director de inversiones del fondo de cobertura Autonomy Capital, estuvo de acuerdo en que "las consecuencias de las elecciones presentaron una oportunidad para tomar posiciones en la deuda argentina a más largo plazo de unos u$s 50 mil millones la mayoría de los cuales está en manos de inversores extranjeros. La posición inicial aquí es muy diferente a la que todos recuerdan de 2001". Este fondo de 6 mil millones dólares cayó un 16,3 por ciento en las dos primeras semanas de agosto.

El analista Salvador Di Stéfano señaló que el recuerdo del corralito de 2001 influyó en la caída de los depósitos en dólares. Pero aclaró que ese episodio no tiene posibilidades de volver a ocurrir "de ningún modo".

"Los bancos están muy líquidos para seguir devolviendo depósitos", indicó.

Lo cierto es que los depósitos en dólares a plazo fijo pasaron de u$s 8.596 a u$s 7.305 millones en el período bajo análisis. La mayor baja fue en las cajas de ahorro.

Por otra parte, el último informe de la consultora PXQ advirtió que aparece un riesgo asociado a la fuga de divisas vía dólar contado con liquidación (CCL) y dólar MEP.

El MEP se realiza comprando un bono en pesos y vendiendo ese mismo bono en dólares con lo cual se puede acceder a divisas sin tener que pasar por el mercado cambiario oficial. Mientras que la operatoria a través de CCL es similar pero con la diferencia de que la venta del título se realiza en el exterior por lo tanto se necesita una cuenta fuera del país. En la primera semana del nuevo esquema de control de cambios la brecha entre el tipo de cambio del Banco Nación y el "blue" se mantuvo estable en torno al 3,5 por ciento, mientras que la diferencia con el MEP y CCL se amplió hasta el 14,9 por ciento y 16,9 por ciento, respectivamente.

La consultora PPI señaló que en el corto plazo todos los análisis de corto plazo, en cuanto a la deuda, se centrarán en si llegará el desembolso del FMI por unos u$s 5.400 millones (entre fines de septiembre y principios de octubre). Estos recursos son claves para cerrar las necesidades financieras de lo que resta del año. Aún con el reperfilamiento de las letras de corto plazo, que alivianó los pagos de los próximos meses por unos u$s 6.000 millones, la necesidad de este nuevo pago del paquete del organismo y del diciembre (en total unos más de u$s 6.400 millones) "son indispensables para buscar al menos cerrar la brecha existente entre fuentes y uso de lo que resta del programa", señalaron los especialistas.