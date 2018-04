El BCRA volvió a intervenir para frenar la suba del dólar

demanda. La avidez por el dólar no cesa en los mercados.

El dólar minorista subió ayer 6 centavos y cerró en un promedio de $20,49 para la venta, en una jornada en la que el Banco Central volvió a intervenir en el mercado con 212,5 millones de dólares para mantener bajo control la evolución de la cotización de la divisa.

El Central ya suma ventas por más de u$s 2.200 millones en el último mes.

La participación del organismo monetario hizo efecto en el mercado mayorista, donde la cotización cerró sin cambios respecto a la víspera, en $20,08 para la compra y $20,18 para la venta.

A nivel minorista la divisa terminó en $19,94 para la compra y $20,49 para la venta, según el precio promedio informado por el Banco Central. En Rosario la divisa norteamericana cerró a 20,60.

En la plaza porteña la divisa estadounidense se movió dentro de un rango máximo de $ 20,55 —en los bancos Galicia, ICBC y Supervielle— y un mínimo de $20,40, en el Banco Macro.

En tanto, en el Banco Nación el dólar billete se mantuvo en $20,45, una cotización que también se replicó en el Banco Ciudad y el Banco Patagonia.

"La renovada incursión oficial en el sector donde operan los grandes jugadores acomodó los precios en el mismo nivel de ayer", dijo Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

"Las ventas del Banco Central abortaron un amague de suba del tipo de cambio, seguramente por contagio del nerviosismo internacional", agregó el analista.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 834,4 millones y en el mercado de futuro del MAE se registró un volumen U$S 25,5 millones.

"Con la intervención del ente regulador se produjo un aumento significativo del volumen operado entre bancos del 82% respecto de ayer, llegando a un total de 834 millones de dólares", agregó, por su parte, Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios.

"Como es obvio imaginar, la oferta de la divisa sigue disminuida la liquidación de la exportación cerealera no llegó a 60 millones de dólares-, y la demanda de los bancos se focalizó en el pago de obligaciones de tarjetas de crédito, gastos originados en el exterior, venta de billetes y giros al exterior por pago de obligaciones financieras y comerciales", indicó Izzo.

En el mercado de futuros del Rofex, el volumen de negocios fue de 310 millones, de los cuales más del 50% fue a contratos pactados para fines de abril con una cotización de $ 20,52; mientras que el plazo más largo fue junio con un valor de $ 21,18.

Perspectiva en alza

La proyección de inflación para este año subió en marzo hasta el 20,3 por ciento, con un incremento de 0,4 punto porcentual respecto a febrero pasado, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central en base a las previsiones de consultoras y centros de investigación locales, entidades financieras y analistas extranjeros.

La inflación núcleo esperada para el 2018 aumentó 1 punto porcentual respecto a la medición de febrero pasado, al pasar de 17,1 a 18,1 por ciento, de acuerdo con el relevamiento.

