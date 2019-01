El BCRA volvió a comprar dólares y la divisa repuntó

El dólar subió ayer a $ 37,56 para el inversor mayorista, es decir unos 3 centavos por sobre el cierre del martes. El Banco Central repitió su intervención en el mercado de cambios con una subasta de u$s 50 millones.

De esta manera, el Banco Central volvió a efectuar una subasta de divisas, la séptima del mes, totalizando en lo que va del año compras por u$s 290 millones. El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, dijo ayer que el Comité de Política Monetaria del organismo (Copom) revisará su límite diario actual de compras de divisas para evitar que el peso se aprecio "más allá de la zona de no intervención".

Durante la jornada, el dólar mayorista operó en mínimos de $ 37,50 y máximo de $ 37,62, márgenes que ubicaron al dólar durante toda la operatoria por debajo del límite inferior de la zona de no intervención oficial. El volumen negociado en el segmento de contado llegó a los u$s 669 millones y en futuros MAE se negociaron u$s 61 millones.

Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, analizó al cierre de la jornada que el poco movimiento de la divisa se debe a que "a estos precios el exportador cerealero redujo sus liquidaciones a sólo u$s 60 millones diarios; espera mejor momento, lo que ayuda a que no descienda más la cotización".

Bicicleta

"Sólo se ven ingresos de la divisa provenientes de operaciones de fondos e inversores particulares, tanto nacionales como extranjeros, que aprovechan la alta tasa de interés en pesos que lentamente sigue bajando", explicó.

Precisamente, en la licitación de Leliq, el BCRA adjudicó $ 155.757 millones, frente a un vencimiento de $ 164.094 millones. La tasa promedio se elevó al 56,872 por ciento.

Las reservas internacionales del Banco Central finalizaron en u$s 66.615 millones, u$s 126 millones más que el martes.

En el mercado accionario, el S&P Merval subió 2,28 por ciento, hasta los 34.819,13 puntos, de la mano de las ganancias de las acciones financieras y acompañado, además, por un buen clima en los mercados de referencia.

En Wall Street, el Dow Jones mejoró 0,70 por ciento, el S&P 500 0,22 por ciento y el Nasdaq cerró casi neutro. En Brasil, el Bovespa avanzó 1,53 por ciento.

En el mercado neoyorquino los títulos de productos de consumo subieron, encabezados por un aumento de 4,9 por ciento en Procter & Gamble después de que la compañía reportara sólidos resultados en el último trimestre.

La mayoría de los otros sectores del índice S&P 500 también subieron. Las compañías tecnológicas registraron algunas de las mayores ganancias.

Las acciones de las empresas de energía, en cambio, cayeron porque el precio del crudo bajó por tercera vez en cuatro días.

Con el avance de ayer el índice de acciones líderes de la plaza local volvió a colocarse cerca del máximo histórico que registró hace casi un año, cuando cerró en 35.461,52 puntos el 1º de febrero pasado.

Por el lado de los bonos, el bono soberano a 100 años, AC17, ganó 1,57 por ciento, mientras que en los emitidos en pesos atado al PBI el TVPE, Cupones PBI en euros, ganó hasta 5 por ciento. El riesgo país que mide el JP Morgan bajó a 669 puntos.

Precio del crudo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó ayer 1,1 % y se instaló en u$s 52,62 el barril, mientras que el barril de crudo Brent para entrega en marzo terminó en el mercado de futuros de Londres en 61,16 dólares, un 0,66 % menos que ayer. El precio cayó por segunda jornada consecutiva ante las dudas en el mercado sobre la voluntad de Rusia de extender los recortes pactados con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) más allá de junio, según los analistas. Ayer los analistas esperaban que economías china y japonesa tomaran medidas de estímulo.