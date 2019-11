El BCRA volvió a comprar dólares para sostener su cotizacion

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar dólares y sumar reservas durante el día de ayer, luego de una jornada en el que el precio de la divisa apenas se movió en el mercado minorista. En el segmento mayorista ganó dos centavos y finalizó en $ 59,69.

El dólar contado con liquidación (CCL) se pactó a un tipo de cambio implícito de $ 75,69, mientras que el dólar MEP cotizó a $ 71,69. Ambos en baja. También cedió el blue y la brecha y con el precio oficial.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 320 millones. Se estima que la autoridad monetaria compró u$s 130 millones. Las reservas, luego dle pago de compromisos, sumaron al final del día u$s 26 millones y finalizaron en u$s 43.531 millones.

En cuanto a las Leliq, el BCRA convalidó una baja marginal en la tasa de política monetaria respecto del cierre del viernes al finalizar a 63,002 por ciento. Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, explicó que la divisa norteamericana operó en el inicio de la semana "con marcada debilidad".