El BCRA volvió a actuar y el dólar cerró más calmo

El dólar retrocedió 74 centavos y cerró en $ 57,378 para la venta al público tras la asunción de Hernán Lacunza como ministro de Hacienda y las definiciones a la prensa de búsqueda de diálogo y consenso con las fuerzas políticas que se presentan en la elección presidencial de octubre.

En una rueda con escaso volumen, el Banco Central (BCRA) vendió u$s 122 millones de reservas, tras poner a disposición u$s 150 millones, en tres subastas. A ese monto se le sumaron además los u$s 60 millones diarios que la entidad coloca a diario por cuenta del Tesoro.

En ese marco, el precio de la divisa en los bancos osciló al final de la rueda con máximos de $ 60 en el caso del Patagonia y HSBC y mínimos de $ 56,95 en el Banco Nación. En el segmento mayorista finalizó en $ 54,75 para la venta, 25 centavos debajo de los valores registrados en el final del viernes pasado. En tanto, en Rosario, la divisa cerró a $58 en las principales casas de cambio.

"En una rueda con magro volumen de negocios, la estrategia oficial logró recortar levemente la fuerte suba de la semana pasada, acomodando los precios debajo de los $ 55 por unidad", indicó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

"El mercado abrió con gran expectativa por el reemplazo del ministro de Economía y el control del valor del dólar/peso para darle una mayor estabilidad", agregó Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios, quien destacó que si bien comenzó con una suba las licitaciones del BCRA y la subasta en nombre del Tesoro nacional "fueron bajando el precio hasta llegar a un cierre del Banco Nación a $ 54,75 vendedor para la transferencia, y el billete a $ 57 vendedor (precio de mostrador)".

En materia monetaria el BCRA absorbió $ 45.224 millones vía licitación de Leliq, como consecuencia de que ayer licitó letras por $ 99.702 millones y adjudicó por un total de $ 144.926 millones a una tasa promedio 74,964 por ciento.

El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los u$s 544 millones, sin registrarse operaciones en el segmento de futuros MAE. En el mercado de futuros Rofex, se operaron u$s 724 millones; 23 por ciento menos que el día viernes.

Los plazos más cortos concentraron el 70 por ciento del total operado. Los precios finales para los meses de agosto y septiembre, terminaron operándose a $ 56,70 y $ 62,70.

En este contexto, y tras cancelar los contratos de recompra o Repo (ver aparte) las reservas del Central cayeron u$s 3.016 millones y perforaron la cota de los u$s 60.000 millones. De este modo, los activos internacionales de la autoridad monetaria terminaron en u$s59.390 millones, lo que representa el menor nivel en lo que va del año.

En tanto, ayer el índice S&P Merval de Bolsas y Mercados (Byma) se derrumbó un 10,4 por ciento, a un cierre provisorio de 27.233,19 unidades, con lo que acumula un baja del 35,17 por ciento en lo que va de agosto, como efecto de la fuerte caída que registraron el lunes —durante el feriado— las acciones locales en el exterior (ADR), sumado a una nueva baja del dólar.

Las bajas del día fueron lideradas por los papeles de Banco Macro (-17,7 por ciento); Supervielle (-16,8 por ciento); Galicia (-16,2 por ciento); y BBVA (-14,2 por ciento).

El lunes, cuando la Bolsa local no operó por feriado, las acciones de empresas argentinas se desplomaron más de 15 por ciento en Wall Street.

En el segmento de renta fija, los principales bonos soberanos en dólares cerraron ayer con bajas generalizadas. Entre los más operados, el Bonar 2024 se desplomó un 9,9 por ciento, el Bonar 2037, un 8,7 por ciento; el Discount bajo ley argentina se hundió un 9,5 por ciento; y Bonar 2020, un 7,2 por ciento.

El riesgo país argentino que mide la banca JP Morgan, cayó ayer a 1.852 puntos básicos, 28 puntos menos que el cierre del lunes.

Ayer los principales índices de Wall Street cerraron en baja por el temor a una recesión económica por eventuales medidas de las principales potencias mundiales. El Dow Jones bajó 0,66 por ciento; el S&P 500 cayó 0,79 por ciento, y el Nasdaq, resignó 0,68 por ciento.