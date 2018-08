En otro día caliente, el dólar volvió a subir hasta los 30,70 pesos para la venta minorista, pese a que el Banco Central jugó fuerte y realizó tres subastas en las que se desprendió de reservas por u$s 781 millones.

De acuerdo con lo informado por la entidad monetaria, se realizaron tres subastas a lo largo del día en las que ofreció u$s 1.600 millones, de los cuales fueron adjudicados u$s 781 millones, que se suman a los u$s 200 millones licitados durante el día anterior.

La entidad que conduce Luis Caputo apareció en el mercado a media mañana para ofrecer u$s 800 millones, de los cuales vendió u$s 303 millones a un precio promedio de 30,03 pesos. En la segunda operación, ofreció u$s 500 millones de dólares y adjudicó u$s 248 millones, con un precio promedio de 29,81 pesos. En la tercera, y ya sobre el cierre del mercado, ofertó u$s 300 millones, de los que adjudicó 230 millones, con un valor promedio de 29,95 pesos.

La autoridad monetaria dio a conocer el lunes una serie de medidas para frenar la corrida del dólar y lograr una eliminación gradual del stock existente de Lebac, que asciende aproximadamente a un billón de pesos. Como la renovación fue parcial, miles de millones de pesos se sumaron a la demanda de dólares.

El volumen operado en el segmento de contado ascendió a la friolera de u$s 1.361,1 millones, un monto similar al de los peores momentos de la corrida cambiaria de mayo y junio.

Con su nuevo valor de 30,68 pesos, el peso argentino se devaluó 1 por ciento en el día. En la región se verificaron las siguientes caídas: el real perdió 0,91 por ciento; el peso mexicano, 1,69 por ciento y el chileno, 0,22 por ciento. La moneda nacional se devaluó 63 por ciento en un año.

"La dolarización de portafolios abultó la demanda de divisas exigiendo intervenciones oficiales para abastecerla", comentó el operador cambiario Gustavo Quintana.

Reservas, en picada

Las reservas del Banco Central registraron una fuerte caída de u$s 1.617 millones y se ubicaron en u$s 54.641 millones. En lo que va de agosto, la entidad que conduce Luis Caputo perdió u$s 3.355 millones.

Como parte de su estrategia para cambiar el perfil de la deuda en pesos, el gobierno colocó ayer Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos (Letes) por $ 23.089 millones, tras recibir órdenes por $ 28.877 millones. La tasa de corte para los plazos más cortos fue de 42,23 por ciento.

El riesgo país se ubicó por encima de los 700 puntos luego de haber bajado a 696. La desconfianza en el repago de la deuda argentina mantiene elevados los precios de los seguros contra default en el mercado internacional.

A contramano del mercado de divisas, y del mundo, el índice Merval de la Bolsa porteña avanzó ayer un 1,8 por ciento, a 27.008,2 puntos, y sumó su segundo ascenso consecutivo en un rueda marcada por notorios altibajos y selectividad de precios.

Las subas más importantes fueron anotadas por las acciones de Metrogas (8 por ciento), Byma y Cablevisión (6,3 por ciento) y Mirgor (5,3 por ciento), mientras que las principales bajas fueron registradas por Loma Negra (-2,8 por ciento), Petrobras (-2,7 por ciento) y Tenaris (-2,3 por ciento).

Sacudón mundial

La suba del Merval se produjo pese a que los mercados del mundo cerraron en terreno negativo. Wall Street, en este sentido, bajó un 0,5 por ciento arrastrada por una aversión al riesgo tras una serie de resultados trimestrales decepcionantes y una escalada en las disputas comerciales globales.

Las Bolsas europeas, por su parte, se hundieron hasta un 1,8 por ciento y la brasileña, un 1,9 por ciento. Hubo cierto alivio en Turquía: se supo que Qatar ahora saldrá al rescate de este país inyectando en los bancos u$s 15.000 millones.