El BCRA sigue sumando reservas: compró u$s445 millones en la semana

En este marco, la cotización del dólar oficial finalizó ayer en $91,14 en promedio, con una caída de cinco centavos respecto al cierre de ayer y una suba de 35 centavos respecto del viernes pasado, con un incremento de 0,38%. En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanzó 0,6%, a $146,63, en tanto que el denominado dólar MEP se incrementa en 0,2%, en $145,76 por unidad, en el tramo final de la rueda.

Por su parte, el denominado dólar informal o “blue” se negoció sin cambios, a $159 por unidad, y en los últimos cinco días anotó un retroceso de dos pesos (-1,24%). En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense subió 12 centavos respecto a la víspera, en $85,74, mientras que en la semana ascendió 62 centavos (0,72%). Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $118,48 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $150,31.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que la de ayer fue una rueda de bajo volumen de negocios, en la que la oferta genuina volvió a prevalecer en el desarrollo de la jornada “relevando al Central de la necesidad de abastecer la demanda autorizada”.

De acuerdo a fuentes de la city porteña, la autoridad monetaria habría finalizado la sesión con compras por alrededor de 70 millones de dólares por su intervención oficial. El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 170 millones, en el sector de futuros MAE se anotaron negocios por u$s 1 millón y en el mercado de futuros Rofex se transaron operaciones por u$s 280 millones.

Merval

En la Bolsa de Buenos Aires, el índice S&P Merval retrocedió ayer 1,14%, en línea con los índices de referencia que cerraron la sesión en territorio negativo, y de esta forma a lo largo de la semana acumuló una baja de 2,27%. Dentro del panel líder, las principales mermas fueron registradas por los papeles de Telecom Argentina (-3,81%); Central Puerto (-2,96%); Loma Negra (-2,44%); Banco Francés (-1,98%); y Banco Macro (-1,75%). Las subas, por su parte, correspondieron a Cresud (4,84%); Mirgor (1,76%); Grupo Financiero Valores (1,24%); Pampa Energía (+0,91%) y Aluar (0,58%).

En la Bolsa de Nueva York, los papeles de las firmas argentinas cerraron con mayoría de bajas, entre las que se destacaron Irsa (-8%); Despegar (-6%); Tenaris (-5,2%); YPF (-5%); y Banco Francés (-3,6%). Al igual que en los días previos, lo más destacado en Wall Street entre los ADRs argentinos fue Cresud, que ayer ganó 5,8% y que en las dos primeras semanas del año acumula un incremento de 21%.

En el segmento de deuda pública, los bonos en dólares dejaron ganancias de entre 10 y 50 centavos de dólar en promedio para toda la curva y en el balance semanal acumularon pérdidas de entre 4% y 6% en promedio para toda la curva. Los bonos en pesos anotaron subas de entre 0,10% y 1% en promedio y en el punta a punta semanal registraron alzas en torno a 1% en promedio.

En este escenario, el riesgo país cedió 0,8% hasta los 1.450 puntos básicos, pero avanzó un 4,69% en relación al viernes de la semana pasada.