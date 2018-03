El BCRA sacrificó u$s 385,3 millones para frenar al dólar

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) salió decidido a ponerle un techo al tipo de cambio y para eso desembolsó ayer 212,5 millones de dólares -intervenciones que en la semana suman unos 385,5 millones- con los que consiguió bajar 13 centavos la cotización del billete y en las casas de cambio porteñas la divisa quedó a $20,54, igual valor que el viernes anterior. En la city rosarina la moneda cerró a $20,55.

A lo largo de esta semana, la entidad que conduce Federico Sturzenegger intervino en cuatro oportunidades, pero a diferencia de los días anteriores ahora prefirió participar, y con más fuerza, desde el comienzo de la jornada y monitorear el mercado mayorista en forma permanente.

Cambistas locales indicaron que el Banco Central salió a vender divisas desde temprano para frenar la tendencia alcista de los últimos días.

Martín Redrado, economista y ex presidente del BCRA, sostuvo que la Argentina "tiene un sistema de flotación confuso" y añadió que "el Banco Central ha intervenido y nadie sabe bien por qué, quiere tener un tipo de cambio absolutamente libre pero las circunstancias no le dan para eso".

"La estrategia oficial estimuló el desarme de posiciones y los ingresos desde el exterior y desarticuló la presión sobre el tipo de cambio en la última rueda de la semana", evaluó Gustavo Quintana, operador porteño.

El analista agregó que "la sensación que prevalece en el mercado indica que a juicio de las autoridades económicas el salto experimentado por el dólar, que lo llevó a alcanzar máximos históricos, comenzó a transformarse en un factor de perturbación por la velocidad de su ajuste, haciendo necesaria una intervención correctiva para moderar la suba, una estrategia que se verá si se mantiene en la próxima semana".

En el marco de la inauguración de la central termoeléctrica en la localidad el jefe de Gabinete, Marcos Peña, le restó importancia a la suba del dólar porque el banco central tiene todas las herramientas para manejar el mercado.

En el comienzo de la rueda, el billete operó a 20,67 pesos para la venta; a las 11 promedió unos 20,60 para luego cerrar a 20,54 pesos, de acuerdo con los valores promedio establecidos por el Central.

En el mercado mayorista, arrancó a 20,36 pesos y llegó a cotizar dos centavos por encima de ese valor, a partir de la intervención de la entidad monetaria.

El volumen operado en el segmento de contado se ubicó en los 835 millones de dólares, sin registrarse operaciones en los mercado de futuros MAE.

En el mercado paralelo, el dólar bajó dos centavos y cotizó a 20,63 pesos, aunque cerró la semana con una suba de 13 centavos.

Según informó el Central, las Reservas Internacionales finalizaron en u$s 62.421 millones, disminuyendo u$s 94 millones respecto al día hábil anterior.

La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto positivo de u$s 4 millones.

De gira en Nueva York

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, se reunió con inversores en la ciudad estadounidense de Nueva York y les garantizó que la Argentina "sobrecumplirá" sus metas fiscales este año, en una señal destinada a tranquilizar a los financistas sobre la sustentabilidad del modelo económico.

Además, les adelantó que el país no emitirá más deuda en los mercados internacionales en lo que resta del año.

Fue en un encuentro realizado en el edificio del banco JP Morgan, donde unos 50 hombres de negocios y financistas compartieron el cónclave con Caputo.

El ministro de Finanzas les dijo a los inversores que existe una "probabilidad importante de sobrecumplir la meta fiscal que nos fijamos", del 3,2 por ciento sobre el PBI para 2018.

De lograrse, será el segundo año consecutivo en que el Gobierno lo logra: en 2017 se registró un rojo de 3,9 por ciento, en vez del 4,2 por ciento proyectado.

